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США потеряли сотни миллионов на санкциях против РФ

Фото: commons.wikimedia.org/Denis Fedorko (CC BY-SA 4.0)
Запад несет убытки, отказываясь от поставок комплектующих для самолетов МС-21

Законодательный запрет на сотрудничество с ОАК и "Ростехом" вынудил американских производителей композитных материалов отказаться от поставок своей продукции в нашу страну. В результате они потеряли порядка $200 млн, в то время как российские предприятия спокойно нашли альтернативного поставщика. Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы нашли способ решения этой проблемы. Да, примерно на шесть месяцев мы уйдем вправо, но при этом мы потом уже точно не вернемся к тем поставщикам, которые раньше имели возможность это сделать. Если говорить в стоимостном выражении – это примерно $2 млн на каждый самолет",

приводит слова чиновника "Интерфакс".

Он предположил, что такой крупный контракт "неинтересен и невыгоден" американцам, раз они ставят во главу угла санкционную политику, а не деловое сотрудничество. "Можно помножить на 70, а в перспективе на 100 машин – такой заказ у коллег просто выпал из сегодняшнего портфеля", – указал глава Минпромторга.

Между тем Канада, поддержавшая санкции против РФ, от сотрудничества с "Объединенной авиастроительной корпорацией" и госкорпорацией "Ростех" не отказывается. Местная фирма Pratt&Whitney готова и дальше продавать комплектующие в РФ. "Мы точно не отказываемся от сотрудничества с Pratt&Whitney. Они тоже пока нет", – добавил министр.

Денис Мантуров. Фото: www.globallookpress.com

В любом случае, нашей стране больше не грозит срыв поставок материалов, необходимых в производстве МС-21. Композиты в нашу страну теперь будут поставляться из Юго-Восточной Азии, а впоследствии их сменят материалы отечественного производства.

"И канадские санкции, и американские, и возможно, другие – мы постоянно живем в этих вызовах уже на протяжении последних 6 лет. Поэтому мы исходим из того, что на этом точно коллеги в своем творчестве не остановятся, поэтому кооперация должна быть, в первую очередь, с теми поставщиками, с теми странами, теми производителями, которые не оглядываются на американских партнеров",– объяснил чиновник.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в поставках материалов в РФ еще и потому, что эти государства в перспективе станут одним из ключевых рынков продвижения новых российских гражданских самолетов. Переговоры о продаже МС-21 в Индонезию уже ведутся.

"Иркут МС-21" ("Магистральный самолет XXI века") – российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый его полет состоялся 28 мая 2017 года. Начало серийного производства может быть перенесено на 2021 г. из-за действия антироссийских санкций.

Лайнер разрабатывается совместно ОКБ Яковлева и корпорацией "Иркут". Доля отечественных компонентов в нем, по заданию правительства РФ, к 2022 г. должна быть повышена с 38% до 97%, чтобы не зависеть от иностранных поставок. Самолет претендует на ту же коммерческую нишу, которую занимают Boeing-737 MAX, Airbus A220 и Airbus A320neo.

Андрей ФИЛАТОВ
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