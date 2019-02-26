Производство российского самолета МС-21 начнется через два года

Москва обвинила в проблемах "черного крыла" Токио

Серийное производство пострадавшего от антироссийских санкций отечественного гражданского самолета МС-21 намечено на 2021 год. Об этом сегодня заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Хочу подтвердить, что мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 г., а с 2021 года выйти на серийное производство при всех тех сложностях, которые вам известны", – сказал чиновник.

По его словам, к 2022 г. объем производства МС-21 может составить 72 лайнера. Он отметил, что импортные двигатели на машине "при определенных обстоятельствах" предполагается заменить на российские.

"На 12-й самолет на первый серийный пойдет уже двигатель ПД-14. Мы не отказываемся от партнерства с (американским производителем авиационных двигателей) Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить", – цитирует ТАСС Борисова.





Также во вторник из Курильского острова Шикотан о многострадальном лайнере высказался и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, назвавший главного виновника судьбы МС-21. Обидчиком российского авиапрома назначена Страна восходящего солнца, которая создала "нам большие проблемы".

"Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21", – поведал Иванов.

И вот, послушное чужой воле, Токио отказалось поставлять в Россию данный материал.

"Нам теперь надо или самим это волокно делать или в других странах закупать, это вызывает задержку в производстве гражданского самолета", – отметил он.

Напомним, в январе выяснилось, что МС-21 может остаться без композитного "черного крыла" в связи с санкциями США в отношении предприятий "Ростеха", в частности "АэроКомпозита". Последний концерн совместно с ОНПП "Технология" как раз и является разработчиком и поставщиком углепластиковых (композитных) крыльев российского самолета XXI века.

Буквально на прошлой неделе на салоне в Абу-Даби гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов попытался обнадежить соотечественников, сказав, что ситуация с лайнером не является критичной, ведутся испытания наших компонентов, но старт серийного производства МС-21 переносится на год – с конца 2019-го на конец 2020-го.

