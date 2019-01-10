Разработчики ломают голову: ставить китайский аналог или менять конструкцию

Гордость российского авиапрома – пассажирский лайнер МС-21 – может так и остаться экспериментальным образцом. Подсуетились американцы. Они наложили санкции на АО "Аэрокомпозит" и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина", и компании США и Японии перестали с ними сотрудничать. А как выяснилось, в этих двух странах РФ закупала компоненты, необходимые для создания композитного "черного" крыла – главного конкурентного преимущества российского самолета.

Удлиненное крыло, в составе композитов которого используется так называемая "американская нить", повышает экономичность МС-21 при увеличенной ширине салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. В настоящее время готовы три таких лайнера. Закупленных компонентов хватит на производство еще шести, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник.

Сейчас рассматривается несколько вариантов. Например, можно закупать аналоги в Китае. Но тогда крыло окажется толще и тяжелее расчетного, и конкурентное преимущество будет утеряно.

Можно заменить композит на привычный металл. Но это потребует нового цикла испытаний, что отодвинет сроки введения в эксплуатацию нового самолета, да и гордиться станет нечем.

Можно подождать, пока российские специалисты изобретут нечто похожее на американские компоненты. Но тут все вообще непредсказуемо.

В любом случае получается, что запуск серийного производства самолетов, намеченный на 2020 г., откладывается.

Пассажирский узкофюзеляжный лайнер МС-21 стал первым в истории постсоветского авиапрома России среднемагистральным самолетом отечественной разработки. Вместимость базовой версии составляет 180-200 мест.