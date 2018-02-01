"Аэрофлот" получит новейшие самолеты Ростеха
По контракту входящий в структуру Ростеха "Авиакапитал-Сервис" предоставит "Аэрофлоту" 50 пассажирских судов нового поколения. Сумма лизинговых платежей и резервов на техобслуживание составит более $5 миллиардов.
Как отметили в пресс-службе "Аэрофлота", исторический контракт позволит авиакомпании стать крупнейшим отечественным арендатором самых современных самолетов российского производства. Авиалайнеры для нее будут иметь вместимость 169 пассажиров: 16 мест бизнес-класса и 153 эконом-класса.
Первые 25 самолетов будут поставляться с иностранными двигателями, остальные - с правом выбора российского двигателя ПД-14. В данный момент ПД-14 проходят испытания.
По словам гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, подписание контракта станет историческим шагом для национальной авиации.
"Россия создала первый магистральный самолет нового поколения. Это свидетельство возвращения России статуса великой авиационной державы", - сказал Савельев.
Он добавил, что с учетом геополитической обстановки крайне необходима конкурентоспособная отечественная техника.
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