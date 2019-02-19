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Рано хвастались: Россия не может начать производство МС-21

Фото: commons.wikimedia.org/Denis Fedorko (CC BY-SA 4.0)
Серийный запуск самолетов отложен на неопределенный срок

Новейший лайнер российской разработки МС-21 не скоро сможет принять первых пассажиров. Гордость отечественного авиапрома оказалась уязвима перед американскими санкциями. Из-за запрета Вашингтона на сотрудничество с предприятиями ОАК и "Ростех" Япония и США перестали поставлять в РФ материалы, без которых уникальная российская машина оказалась неспособна взлететь.

"Срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается".

Об этом сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в понедельник, 18 февраля, на салоне в Абу-Даби. По его словам, ситуация некритична: да, импортные композиты, необходимые для производства особого крыла лайнера, в РФ сейчас не поступают, но уже ведутся испытания российских компонентов. Поэтому начало серийного производства МС-21 переносится на год – с конца 2019 г. на конец 2020 года.

"Необходимые разработки и российские партнеры, в частности "Росатом", уже есть", – приводит РБК слова Чемезова.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov (CC BY-SA 2.0)

Эксперты не спешат разделять радужное настроение главы "Ростеха". Композитное крыло – то самое ноу-хау, которое позволило новейшему российскому лайнеру обойти конкурентов из Boeing и Airbus. Вынужденная замена материалов может повлечь за собой или изменение конструкции крыла – и, соответственно, потери преимущества, или потребовать непрогнозируемо долгого времени на эксперименты по подбору отечественных композитов.

В любом случае, после сообщений о запрете поставок импортных композитных материалов, проект МС-21 подорожал в 2,3 раза - до 437,4 млрд рублей, сообщает URA.RU. К тому же заказчики вправе выставить производителю штраф за срыв сроков поставок самолетов. 

Пассажирский узкофюзеляжный лайнер МС-21 стал первым в постсоветской истории России среднемагистральным самолетом отечественной разработки. Вместимость базовой версии составляет 180-200 мест. 

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Николай ВИКТОРОВ
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