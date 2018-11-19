Вторая попытка: названа дата пуска "Союз МС-11"

Космических путешественников пообещали доставить на орбиту

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что старт космического корабля "Союз МС-11" запланирован на 3 декабря.

Он добавил, что график дальнейших полетов на Международную космическую станцию будет объявлен после этой даты, сообщает ТАСС.

По словам Рогозина, Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, которые 11 октября не смогли добраться до МКС из-за аварии ракеты-носителя, "обязательно туда полетят", однако не стал уточнять сроков.