В космосе нашли еще одно Солнце

Разгадка формирования Солнечной системы таится в глубинах Галактики

Новую звезду, характеристики которой похожи на Солнце, нашла международная команда астрономов из португальского Института астрофизики и космических наук.

Проанализировав данные из проекта AMBRE, содержащие более 200 тыс. спектральных измерений, и информацию, собранную миссией GAIA Европейской южной обсерватории, ученые нашли звезду, которая около 4,6 млрд лет назад образовалась в том же кластере, что и наше светило.

По словам одного из авторов исследования Вардана Адибекяна, астрономы искали такие звезды, которые по своему химическому составу, возрасту и другим свойствам соответствуют характеристикам Солнца. Эксперт подчеркнул, что так как информации о прошлом Солнца очень мало, изучение похожих космических объектов поможет специалистам понять, где и в каких условиях наше светило сформировалось.

Солнечный "брат", обнаруженный астрофизиками, называется HD186302, ему около 4,5 млрд лет. Возраст и химический состав звезды почти такие же, как у Солнца, да и размеры отличаются весьма незначительно – всего на 2-4%, сообщается в журнале Astronomy and Astrophysics.

Ученые считают, что теперь имеет смысл поискать рядом с "близнецом" Солнца "близнеца" Земли.