Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рогозин усомнился в высадке американцев на Луну

Фото: www.globallookpress.com/ HOCH ZWEI
Российские космонавты ответят на главный вопрос истории освоении космоса

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне в 1969.

"Мы такую задачу поставили – полететь проверить: были они или не были", – цитирует Рогозина РИА "Новости".

При этом он отметил, что Россия рассчитывает на тесное сотрудничество США в освоении Луны, так как не одна страна мира не может осуществить такой проект в одиночку.

Напомним, что в 1969 году американцы впервые в истории высадились на искусственный спутник Земли.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США придется слушать Шойгу вместо Лаврова

Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов

"Просто безумие": британцы рассказали о тысячах жертв "Новичка"

Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей