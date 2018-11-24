Российские космонавты ответят на главный вопрос истории освоении космоса

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне в 1969.

"Мы такую задачу поставили – полететь проверить: были они или не были", – цитирует Рогозина РИА "Новости".

При этом он отметил, что Россия рассчитывает на тесное сотрудничество США в освоении Луны, так как не одна страна мира не может осуществить такой проект в одиночку.

Напомним, что в 1969 году американцы впервые в истории высадились на искусственный спутник Земли.