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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне в 1969.
"Мы такую задачу поставили – полететь проверить: были они или не были", – цитирует Рогозина РИА "Новости".
При этом он отметил, что Россия рассчитывает на тесное сотрудничество США в освоении Луны, так как не одна страна мира не может осуществить такой проект в одиночку.
Напомним, что в 1969 году американцы впервые в истории высадились на искусственный спутник Земли.
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