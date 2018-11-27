Халатность строителей может обернуться авариями на старте

На стартовом сооружении ракеты "Союз-2" космодрома Восточный выявлены критические несоответствия проектной документации и массовые нарушения выполненных строительных работ. Об этом говорится в договоре подряда на разработку технических решений, корректировку рабочей и сметной документации, замену проектного оборудования и материалов по объекту: "Космодром "Восточный", который размещен на сайте госзакупок.

"Деформационный шов фундаментной плиты блоков А Б на отм. –16.000 выполнен не по проекту 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический", – отмечается в документе.

Кроме этого, на центральном распределительном пункте соединения арматуры выполнены при помощи сварки, а не муфты, как положено по проекту. Причем акт освидетельствования выдан еще до того, как были получены результаты испытаний, пишет РИА "Новости".

В числе прочих выявленных нарушений – неправильно устроенные резервуары-накопители дождевых вод. Обнаружены также протечки в местах крепления опалубки и через швы бетонирования. Помимо этого, на объекте возведена стена там, где ее не должно быть.

Ранее стало известно, что страховое возмещение за аварийный запуск с Восточного космического аппарата "Метеор" в ноябре 2017 г. составило 2,6 млрд рублей.

В сентябре 2018 г. на сайте госзакупок уже был объявлен тендер на ремонт Восточного. Специалисты нашли под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2" пустоты, которые лишают конструкцию прочности. На их заделку требовалось 4,5 млн рублей.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году. Реализация проекта сопровождалась громкими коррупционными скандалами.

Первый запуск ракеты с Восточного состоялся в апреле 2016 года. Второй – в ноябре 2017 г., старт тогда прошел штатно, однако ракета не смогла вывести спутники на орбиту.