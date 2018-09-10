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Новенькому космодрому "Восточный" потребовался ремонт

Фото: GLOBAL LOOK press/roscosmos. ru
Бетонная платформа может не выдержать нагрузки

Печально известный космодром "Восточный" потребовал очередных многомиллионных вложений. Как выяснилось, под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2" есть пустоты. Понятно, что они лишают конструкцию прочности, поэтому их необходимо срочно заделать.

Роскосмос проблемой уже озаботился, и даже провел конкурс среди компаний, которые могут выполнять такие работы. Это следует из размещенного на сайте госзакупок заказа.  Его получила компания "Адонис" из Благовещенска. Стоимость контракта – 4,6 млн рублей.

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Впрочем, власти не видят повода для беспокойства. "В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы. Для этого есть соответствующие специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят. Тут я спокоен", – заявил РИА "Новости" губернатор Амурской области Василий Орлов.

Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось в 2012 году. Реализация проекта сопровождалась громкими коррупционными скандалами, расследованиями и забастовками рабочих из-за многомесячных задержек зарплаты.

Первый запуск ракеты с "Восточного" состоялся в апреле 2016 г., второй – в ноябре 2017 г., третий – в феврале 2018 года. Следующий пуск "Союза" планировался на конец текущего года, однако, по некоторым сведениям, старты с "Восточного" могут быть перенесены. В качестве причины называют неготовность спутников импортного производства, пишет URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ
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