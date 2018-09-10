Новенькому космодрому "Восточный" потребовался ремонт

Бетонная платформа может не выдержать нагрузки

Печально известный космодром "Восточный" потребовал очередных многомиллионных вложений. Как выяснилось, под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2" есть пустоты. Понятно, что они лишают конструкцию прочности, поэтому их необходимо срочно заделать.

Роскосмос проблемой уже озаботился, и даже провел конкурс среди компаний, которые могут выполнять такие работы. Это следует из размещенного на сайте госзакупок заказа. Его получила компания "Адонис" из Благовещенска. Стоимость контракта – 4,6 млн рублей.

Впрочем, власти не видят повода для беспокойства. "В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы. Для этого есть соответствующие специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят. Тут я спокоен", – заявил РИА "Новости" губернатор Амурской области Василий Орлов.

Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось в 2012 году. Реализация проекта сопровождалась громкими коррупционными скандалами, расследованиями и забастовками рабочих из-за многомесячных задержек зарплаты.

Первый запуск ракеты с "Восточного" состоялся в апреле 2016 г., второй – в ноябре 2017 г., третий – в феврале 2018 года. Следующий пуск "Союза" планировался на конец текущего года, однако, по некоторым сведениям, старты с "Восточного" могут быть перенесены. В качестве причины называют неготовность спутников импортного производства, пишет URA.RU.