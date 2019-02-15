Москва присматривается к продуктам Индонезии

Россия так и не утвердила список продуктов, за которые Индонезия надеется приобрести едва ли не лучшие в своем классе истребители Су-35С. Как сообщает ЦАМТО, ссылаясь на главу управления внешней торговли Минторга Индонезии Оке Нурвана, ведомство представило российской стороне список из 16 товаров, в том числе пальмовое масло и его производные, резину, печенье и кофе.

Из этих товаров должен был быть составлен компенсационный пакет, в обмен ка который Москва планировала передать Индонезии 11 истребителей Су-35С. Но Москва с выбором так и не определилась.

Ранее сделка вызвала критику и насмешки в СМИ. Получалось, что самые опасные истребители России продавались не за твердую валюту, а за пальмовое масло, которое по мнению ряда ученых, вызывают сердечно-сосудистые заболевания. В России оно зачастую используется в продуктах, где должно быть сливочное масло.

Кроме того, сам обмен высокотехнологичных истребителей на продукты питания выглядит или несерьезно, или попыткой завоевать индонезийский рынок любой ценой. Трудно представить, чтобы американцы решили продать свои F-35 итальянцам за макароны или японцам за суши.

Теоретически в Москве могли пересмотреть эту поставку как таковую. Ранее Россия пошла на огромную уступку Турции, предоставив огромный кредит за С-400.