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Российский самолет-бестселлер завоюет планету

Фото: mil.ru
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Достойных конкурентов "умному" учебно-боевому Як-130 в мире не существует

Делегация РФ представила на крупнейшем в Юго-Восточной Азии малайзийском авиасалоне LIMA 2019 учебно-боевой самолет (УБС) Як-130. Заказчики выстроились в очередь за воздушным судном. Повышенный спрос вызван тем, что это наиболее функциональная, конкурентоспособная и привлекательная по соотношению "цена – качество" машина своего класса.

Представляя Як-130, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал его "бестселлером" – "самым популярным в мире двухместным реактивным учебным самолетом нового поколения", передает "Российская газета". Он отлично справляется со своими задачами, а стоит относительно недорого.

"Исходя из основных задач, которые ложились на создателей Як-130 (подготовка военных летчиков от первоначальной летной подготовки до боевого применения, приобретение навыков действий в самых сложных условиях полета, в том числе и действий при отказах авиационной техники и ошибках пилотирования и так далее), эти российские самолеты идеально подходят для продвижения на зарубежных рынках, прежде всего – в Азиатско-Тихоокеанском регионе",

– объяснил популярность самолета глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов (цитируется по ТАСС).

Дело в том, что Як-130 способен обучать военных летчиков на разных режимах полета и применения вооружений, характерных для самолетов четвертого и даже пятого поколений: Су-30, МиГ-29, F-16, Rafale, Eurofighter Typhoon, F-22, F-35 и других. "По сути, учебные возможности нашей машины охватывают практически весь сектор современной боевой авиации", – добавил эксперт.

Интегрированная цифровая система управления обеспечивает ручное и автоматическое пилотирование самолета. Кроме того, "интеллект" машины усилили навигационной системой БИНС-СП-1, которая предназначена для ориентации в пространстве, определения местоположения летательного аппарата, комплексной обработки и выдачи навигационной, пилотажной информации. Самолет мгновенно реагирует на команды пилота. Если обучаемый пилот не справляется с управлением, а инструктор в кабине по какой-то причине потерял дееспособность, Як-130 можно посадить по радиосигналу с земли.

В настоящее время основными конкурентами Як-130 на мировом рынке вооружений являются учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты европейских и азиатских производителей. Среди них – британские Hawk 108 и Hawk 208, южнокорейский T-50 Golden Eagle и итальянский M-346 концерна Leonardo. Однако по ключевым характеристиками они уступают "россиянину", но стоят при этом гораздо дороже.

В итоге Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины и другие страны все больше склоняются к приобретению "умных" Як-130. Чтобы закрепить успех в регионе, "Объединенная авиастроительная корпорация" планирует создать в Малайзии сервисный центр по обслуживанию Як-130, а также локализовать его производство, сообщил РИА "Новости" президент корпорации Юрий Слюсарь.

Андрей ФИЛАТОВ
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