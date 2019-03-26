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"Черную жемчужину" запустили в небо после ремонта

Фото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
"Неуловимый" бомбардировщик ВМФ России попал на видео

Единственный в своем роде самолет отечественного Военно-морского флота Ту-134А-4, также известный как Ту-134УБ-Л, "засветился" в Сети. На Youtube появился короткий ролик, в котором запечатлен полет уникального воздушного судна.

"Что может быть лучше, чем увидеть УБ-Л? Увидеть черный УБ-Л!"

говорится в подписи к ролику, который был опубликован на канале Sky.n.planes.

На видео показано, как с бортовым номером RF-12041 и неофициальным именем "Черная жемчужина" выполняет тестирование систем, рулежки, пробег и взлет. Пробный полет продлился около часа. Это был первый подъем машины в воздух после ремонта на Минском авиаремонтном заводе.

Ту-134УБ-Л – это учебно-боевая модифицикация советского пассажирского самолета Ту-134. На них готовят летчиков и штурманов для дальних ракетоносцев Ту-22М3, схожих с гражданским лайнером по габаритам и характеристикам. Кроме того, самолеты используются для поддержания навыков строевых пилотов Ту-22М3 и Ту-160 – чтобы экономить ресурс боевых самолетов.


Для того чтобы самолет в точности соответствовал параметрам ракетоносца, к Ту-134 приделали острый нос, под которым прячется радар с бомбардировщика. В кабине лайнера установлена военная аппаратура связи и прицельно-навигационный комплекс. В салоне размещается 12 кресел для курсантов, которые по очереди работают на месте второго пилота.

Всего в советские годы было выпущено порядка 90 Ту-134УБ-Л. Один из вариантов этой модификации был даже для полноты эффекта снабжен держателями для авиабомб под фюзеляжем.

В ближайшее время Ту-134УБ-Л будут активно использоваться Министерством обороны. Армии и флоту необходимо готовить кадры для новых самолетов. Ранее стало известно, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М поступит на вооружение российских войск в 2021 г., сообщал ТАСС. Это значит, что для подготовки летного состава осталось не так уж много времени.

Андрей ФИЛАТОВ
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