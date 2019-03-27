Сложнейший маневр провели на огромной высоте и на сумасшедшей скорости

Российские бомбардировщики и истребители произвели дозаправку в воздухе на высоте 6 тыс. м и на скорости 550-600 км/час. Маневр был произведен в ходе учений оперативно-тактической авиации Южного военного округа, которые стартовали в Астраханской области.



В пресс-службе ЮФО сообщили, что более 30 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО совершили перелет с мест постоянной дислокации на оперативные аэродромы для участия в учениях. Маневры посвящены преодолению системы противовоздушной обороны условного противника, завоеванию господства в воздухе, а также уничтожению наземных и воздушных целей ночью и днем.

Одним из самых технически сложных элементов, выполненных авиацией, стала ночная дозаправка в воздухе. Ее осуществили бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также истребители Су-30СМ. В качестве воздушного танкера использовался самолет-заправщик Ил-78.

"К дозаправке в воздухе допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых составляет более 400 часов. Обучаемые летчики первые 8-10 стыковок совершат с инструкторами, далее 3-4 вылета самостоятельно",

– сообщили в военном ведомстве.

В ходе учений самолеты и вертолеты также отработают пуски ракет класса "воздух – воздух", бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 и "Панцирь-С" совершат практические пуски зенитных управляемых ракет. Завершатся военные маневры 31 марта.

Впечатляющая ночная дозаправка бомбардировщиков, снятая на видео, шокировала американских военных специалистов. Один из авторов портала The National Interest назвал маневр Су-34 "дерзким" и отметил, что с начала месяца эти самолеты уже второй раз отрабатывают подобный прием. Первый раз это произошло на учениях в Западном военном округе, причем дозаправка производилась в условиях низкой видимости и низких температур, передавал телеканал "Звезда".