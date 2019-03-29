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Индия защитила Су-57 от американцев

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Уничижительные заявления западных экспертов о российском самолете опровергнуты

Утверждения американского издания The National Interest о том, что разработка новейшего российского истребителя является "провальным проектом", вызвали негативный отклик в Индии, которая собирается приобрести партию этих боевых машин. Местные эксперты нашли у самолета множество преимуществ, которые оказались сокрыты от Вашингтона.

"Если вы находитесь под действием хитрой американской пропаганды, то Су-57 не для вас. А вот если вам действительно нужен скоростной маневренный истребитель, способный выполнять функции бомбардировщика, то стоит подумать об этом российском самолете",

– написал в социальных сетях один из индийских военных экспертов. Его мнение приводит "Военное обозрение".

Это заявление стало комментарием к перепечатке статьи из The National Interest. В материале утверждалось, что программа многоцелевых истребителей Су-57 "движется в никуда". "Какой бы ни была большой Россия, но если ее ВВП сопоставим с австралийским, она не может одновременно играть роль сверхдержавы, вести затяжную войну в Сирии и разрабатывать истребитель-невидимку", – отмечает издание.

Американские журналисты ссылаются на мнение неких западных аналитиков, которые пришли к выводу о "невозможности поставить в строй Су-57 ранее 2027 года". Примечательно, что ранее западные СМИ на тот же год намечали принятие на вооружение российского ядерного подводного беспилотника "Посейдон" (в РФ же обещают поставить технику в строй до конца нынешнего года).

Фото: www.globallookpress.com

Издание также написало о "неправильной" реорганизации в российском авиастроении, об отсутствии иностранных инвесторов и о неэффективных структурах управления, "навязанных Путиным", которые "подорвали международное сотрудничество" по проекту истребителя пятого поколения. Это явная отсылка к ситуации с Индией, которая все время откладывет совместную разработку истребителя.

Масла в огонь подлили индийские СМИ, которые сообщили о том, что командование Военно-воздушными силами страны усомнилось в перспективности многоцелевого истребителя пятого поколения, который разрабатывается на базе российского Су-57, поскольку он ничем не лучше американских F-22 и F-35. Об этом написала газета Hindustan Times.

Разрабатывать перспективный многоцелевой истребитель Россия и Индия начали в 2007 году. Компания "Сухой" и Hindustan Aeronautics Ltd. достигли необходимых договоренностей, однако контракт на $4 млрд подписан между странами еще на был: Нью-Дели считает эту сумму сильно завышенной.

Су-57 – российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Этот самолет способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели. Первый серийный истребитель пятого поколения поступит в Воздушно-космические силы России уже в 2019-м, а второй – в 2020 году. По мнению отечественных и американских специалистов, Су-57 превосходит западные аналоги – F-22 и F-35 – по многим показателям.

Андрей ФИЛАТОВ
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