России пророчат лидерство в гонке беспилотников

Но пока отечественные конструкторы пугают Запад летающим автоматом Калашникова

Россия может стать одним из ведущих производителей беспилотников, если сохранит набранный темп. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если не растеряем набранный темп – а мы сделаем все, чтобы этого не произошло, – у нас есть все шансы стать одними из первых в гонке БПЛА и занять существенную долю мирового рынка в ближайшие годы", – цитирует Мантурова РИА "Новости".

Вероятно, министр имел в виду гражданский транспорт и автомобилестроение, в частности, было упомянуто о беспилотное такси в Сколково. Но если говорить о военных беспилотниках, то Россия серьезно отстала в этом отношении от США и Израиля, которые сохраняют позиции мировых лидеров и вряд ли потеряют их в ближайшее время. Москва неплохо научилась делать легкие разведывательные БПЛА, однако ударные и тяжелые аппараты до сих пор находятся на стадии испытаний, в то время, как Пентагон уже давно применят свои RQ-4 и MQ-9 размерами с самолет, а новейшие разработки выполнены по схеме летающее крыло и обладают целым набором передовых стелс-технологий. Наконец, США готовятся принять на вооружение БПЛА корабельного базирования, а также аппараты, которые станут помощниками летчиков-истребителей.

Недавно в России показали тяжелый беспилотник "Охотник". Пока он еще не взлетал, но то, что БПЛА появился, уже хороший знак.

На "Армии-2018" сразу несколько отечественным разработчиков продемонстрировали ряд беспилотников, например, разведывательный "Орион-Э". На этом же аппарате военные недавно испытали авиабомбы. Множество беспилотников существует в виде прототипов, но чтобы они ушли в серию, необходим госзаказ. Это касается и средних по габаритам БПЛА, не говоря уже о тяжелых, производство которых мало отличается от изготовления самолета. Неслучайно застопорилась работа над "Альтаиром", которого в итоге отдали другому заводу. Кадры полета аппарата показывал телеканал "Звезда" в одной из программ.



Российские разработчики беспилотников постепенно уходят от копирования иностранных аппаратов, как это было с "Форпостом" – российской версией израильского IAI Searcher. Работа идет как над тяжелыми БПЛА, так и легкими, которые военным нужны не меньше летающих махин.

Так, недавно, отечественные конструкторы представили публике летающий автомат Калашникова. Дрон, к которому приделан АК, изрядно напугал американских журналистов из Foxtrot Alpha, которые тут же представили целый рой летающих "Калашей", уничтожающих все на своем пути. К слову, использовать "Вепря", так называется дрон, предполагается для уничтожения других летных беспилотников.

Нельзя не вспомнить и ударные "Корсары", которые сейчас также проходят испытания. Планируется, что аппараты будут вести огонь про противнику управляемыми ракетами. Радиус действия этих БПЛА, по данным СМИ, составляет 200 км.