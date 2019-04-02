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Военные получили долгожданный Ил-76МД-90А

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Советским "пенсионерам" нашли замену

Первый серийный тяжелый военно-транспортный Ил-76МД-90А наконец-то передали ВКС. Событие уже называют историческим, так как до этого отечественные летчики летали только на советских Ил-76МД, собранных на Ташкентском авиационном предприятии им. Чкалова.

Ил-76МД-90А собирают в Ульяновске. Торжественная передача глубоко модернизированного "семьдесят шестого" состоялась в международном аэропорту "Ульяновск – Восточный".

Как пишет ульяновский портал "73online.RU", символический ключ вручили командиру корабля капитану Николаю Кораблеву. А свои подписи на документах поставили управляющий директор АО "ОАК – ТС" Владимир Семенов, управляющий директор АО "Авиастар-СП" Василий Донцов и командир 235 военно-транспортного авиационного полка полковник Вадим Дырдин.

Ил-76МД-90А называют можно считать другим самолетом, если сравнивать с Ил-76МД. Планер у ни схожий, однако у модернизированного образца новый пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи. Авионика отвечает всем современным требованиям – это крайне важно, так как советские "семьдесят шестые" в этом смысле серьезно устарели.


Благодаря новому крылу и усиленному шасси максимальная взлетная масса увеличена со 190 до 210 тонн, максимальная полезная нагрузка с 47 до 60 тонн. Самолет получил новые двигатели ПС-90А-76 вместо Д-30КП2.

В Ульяновске строится серия из 39 Ил-76МД-90А, десять из них уже поднимались в воздух, но первый был передан ВКС только сегодня. Всего в этом году в войска планируется отправить еще не менее шести новых самолетов, которые также нужны военным, как бомбардировщики и истребители. Более того, транспортники летают намного чаще.

Александр ИЛЬИН
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