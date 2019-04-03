Россия может ответить на полеты B-52H вдоль наших границ

Отправляя стратегические бомбардировщики к государственной границе РФ, Вашингтон провоцирует Москву на ответные действия. Российские самолеты в любой момент могут отправиться к американским берегам, если поступит такой приказ. Об этом сообщил военный эксперт издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Полетим, куда скажут. Наши Ту-160 периодически появляются в небе над акваторией Северного моря. То есть, натовцы нас пытаются беспокоить, мы их тоже беспокоим. Но мы летаем над нейтральными водами, ничей суверенитет не нарушаем",

– заявил специалист в интервью "Свободной прессе".

По его словам, наши стратегические ракетоносцы и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, дислоцированные на заполярных аэродромах, способны долететь до границ США через Северный полюс. "Если такую задачу поставить, я думаю, наши летчики ее выполнят. К тому же, первыми, кто перелетел через полюс, как известно, были наши Чкалов, Байдуков и Беляков. И мы уже это все делали", – отметил Леонков.

На этой неделе на Балтике вновь был замечен американский бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные ракеты и бомбы. В последнее время такие полеты вошли у ВВС НАТО в привычку. По мнению Леонкова, такую активность наши вооруженные силы могут использовать себе на пользу.

"Когда самолеты такого рода – я имею в виду американские – летают вдоль наших границ, то для наших расчетов зенитно-ракетных комплексов, станций радиоэлектронного обнаружения, это тоже бесценный опыт. Мы видим эту цель. Мы запоминаем эту цель. Мы тренируемся на этой цели. Только американцы не понимают, что мы на них тренируемся. Думают, что мы сидим тихо и боимся, а, на самом деле, все совсем не так", – заявил эксперт.

Он объяснил, зачем американцы постоянно летают возле наших границ: "Отрабатываются системы взаимодействия стратегической авиации ВВС США с наземными пунктами управления, которые находятся в Европе… При этом бомбардировщик имитирует реальную работу, то есть выходит на рубежи атаки. Отрабатываются, таким образом, средства космической связи, средства самолетов-ретрансляторов и спутников-ретрансляторов".

Кроме того, в операции участвуют самолеты разведки – RQ-4 Global Hawk, RC-135 или P-8 Poseidon. Они "отслеживают реакцию наших систем ПВО на полеты".

В понедельник, 1 апреля, B-52H, вылетевший с авиабазы Fairford в Великобритании, вошел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, а затем направился к Калининградской области, пролетев на расстоянии примерно 130 км от морской границы России, после чего еще полчаса летал вдоль сухопутной границы. Согласно данным портала Plane Radar, Stratofortress совершил этот вылет для отработки "бомбометания по базе Балтийского флота".