Ил-112В будут дорабатывать еще год

Пока самолет не дотягивает до требований военных

Чтобы новый транспортник Ил-112В, который недавно совершил свой первый полет, полностью устроил военных, понадобится еще как минимум около года.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, на доработку и перепроектирование самолета уйдет еще 8-10 месяцев. Ил-112В должны довести до полного соответствия техническому заданию Минобороны.

Ранее пользователи авиафорумов отметили, что при посадке второй двигатель якобы заглох. Затем автоматика или пилот его стопорит, чтобы уменьшить сопротивление лопастей вращающегося из-за потоков воздуха двигателя. После этого пилот выравнивает самолет, который совершает крен вправо.

Впрочем, эксперты подвергают сомнению подобные утверждения, указывая на тот факт, что при посадочной глиссаде не нужно столько тяги, сколько дают два двигателя, поэтому правый летчики могли просто выключить правый, чтобы сэкономить топливо и ресурс. Гораздо больше военных аналитиков беспокоит вопрос, хватит ли у Минобороны денег, чтобы закупить достаточное количество машин, чтобы заменить ими устаревшие самолеты Антонова.