Ил-112В рискует повторить судьбу Су-57

Самолет стоит миллиард

Военные эксперты называют первый полет Ил-112В событием не менее важным, чем первый полет Су-57. А все потому, что у России практически не осталось современных транспортных военных самолетов и летчики летают на советском старье – Ан-26, Ан-24, Ан-12, Ан-22 и Ил-18. Крушение Ан-26 в Сирии в марте прошлого года, когда погибли 39 военных, только лишний раз показало, как все плохо.

И это притом, что летают транспортники больше, чем истребители и бомбардировщики, поэтому быстрее вырабатывают свой ресурс.

По данным СМИ, стоимость серийного образца Ил-112В составляет миллиард рублей. Это примерно $15,4 млн – более чем в три раза дешевле, чем тот же Су-30СМ, не говоря уже о Су-57.

Однако для того, чтобы самолет смог полностью заменить транспортники украинского производства, необходимо производить не менее 50 машин в год в течение нескольких лет. Потянет ли Минобороны такое количество – вопрос, учитывая, что огромное количество денег тратится на обновление истребительного парка ВКС РФ, модернизацию бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160, а также разработку беспилотников и стелсов, без которых Россия окончательно отстанет от США в боевой авиации. Кроме того, нельзя забывать о катастрофически малом количестве самолетов ДРЛО у России, без которых немыслимо проведение крупной военно-воздушной операции.

Пока неизвестно, сколько Ил-112В закажет Минобороны. Все зависит от того, как будут проходить испытания, а также возможностей Воронежского авиазавода. На данный момент есть информация, что предприятие планирует выйти на на производство до 12 самолетов в год, а этого уже недостаточно. По сути это означает, что как минимум до 2025 г., а может, и еще позже основной груз будет по-прежнему ложиться на крылья самолетов Антонова.

