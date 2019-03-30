Замена украинскому Ан-26: первый полет Ил-112 попал на видео

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Ил-112В благополучно приземлился на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества.
"Программа первого испытательного полета успешно завершена",
– сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Планируется, что новейший легкий военно-транспортный самолет заменит парк украинских Ан-26. Разработка по его созданию ведется с 2014 года, отмечает РИА Новости. Из эксплуатации до 2030 года выведут 50 процентов Ан-26, а до 2032-го – 90 процентов.
Первый полет Ил-112В сняли на видео. Ролик уже появился в Сети.
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