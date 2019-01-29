Россия все-таки построит стелс-бомбардировщик

Туполев готовит "Изделие 80"

В российских ВКС все-таки будет дальний бомбардировщик нового поколения. Создание ПАК ДА, о котором в СМИ начали уже говорить как о закрытом проекте, планируется через 5-7 лет. Пока у самолета, кроме аббревиатуры, есть только рабочее название "Изделие 80", однако уже очевидно, что это будет Ту, ведь разработкой занимается ПАО "Туполев".

Об этом заявил гендиректор компании Александр Конюхов на торжественном собрании, посвященном 50-летию со дня первого полета Ту-144.

"Проблемы будут приблизительно такие же, что и при разработке Ту-144", – цитирует ТАСС Конюхова.

Судя по цифровому макету самолета, который был продемонстрирован еще в мае 2017 г., бомбардировщик может быть сверхзвуковым. Применение стелс-технологий очевидно, но это не летающее крыло, то есть фактически самолет не будет являться стелсом. Чем-то макет напоминает проект китайского сверхзвукового бомбардировщика JH-XX, но лишь частично.

По другой информации, ПАК ДА получит дозвуковую скорость полета. В конструкции бомбардировщика максимально широко применят радиопоглощающие материалы. Вооружение, разумеется, разместят внутри для снижения заметности.

Стоит напомнить, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по самолету начались еще в 2009 году. Прототип до сих пор не построен. Изначально планировалось подготовить бомбардировщик в 2023-2025 годах. Однако затем по ряду причин было принято решение модернизировать советские Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М, а программу ПАК ДА отодвинули на конец 2020-х годов.



Теперь, по всей видимости, программу решили ускорить, так как в Минобороны понимают, что через какое-то время Ту-160, Ту-22 окончательно устареют, а малозаметные бомбардировщики просто необходимы. Неслучайно американцы строят В-21, а Китай – свои JH-XX и Н-20. Недавно Россия продемонстрировала фотографии тяжелого ударного беспилотника, сделанного по схеме "летающее крыло".