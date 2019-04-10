США готовят F-22 для секретной миссии

Нехватка истребителей помогла выработать новую стратегию "воздушного спецназа"

Командующий Тихоокеанскими военно-воздушными силами генерал Чарльз Браун накануне заявил, что создаст эскадрильи истребителей, которые будут быстро перемещаться от базы к базе, нанося урон противнику. Таким образом, командование США планирует противостоять своим главным конкурентам – Китаю и России.

Речь идет о "секретной стратегии", центральное место в которой занимают самые опасные истребители американских ВВС F-22 Raptor. Как пишет The National Interest, она будет действовать в Тихом океане, наводя ужас на китайские военные корабли, а при необходимости подобная тактика может использоваться в Северной Атлантике против русских.

Суть стратегии в следующем: вместо того, чтобы формировать полноценные эскадрильи из 20 истребителей, предполагается формировать "квартеры" F-22 c транспортником С-17 и забрасывать их в любую точку Тихого океана, где есть аэродром, в течении суток.

Концепцию озаглавили Rapid Raptor. Именно "воздушный спецназ" отправился в 2016 г. в "турне" по Восточной Европе в связи с событиями в Донбассе.



Британские ВВС сформировали похожие эскадрильи из F-15X. Сейчас в Пентагоне прорабатывают вариант включения в "авиаспецназ" спасательного вертолета HH-60, истребителя F-16 и, конечно, нового воздушного танкера KC-46, который может значительно увеличить радиус действия группы.

Ранее американские СМИ сообщили о существенной нехватке истребителей F-22 и их плохой готовности. И без того не лучшую ситуацию усугубил прошлогодний ураган во Флориде, который повредил как минимум 17 истребителей.