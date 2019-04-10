Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США готовят смертоносную связку F-35 и F-15X

Фото: pixabay.com
Истребители станут "лучшими друзьями"

За недостаточную мощность и относительно небольшой потолок американский истребитель F-35 не критиковал разве что ленивый. По этим параметрам самолет даже близко не стоит с F-22, который, к слову, больше не производится.

Однако похоже, в США нашли решение проблемы. В пару к F-35 добавят новенький F-15X, который защитит в ближнем бою "тридцать пятого" от российских Су-35С и Су-30СМ.

Во время учебных боев, которые в США называют dogfights, то есть "собачьи схватки", выяснилось, что F-35 обнаруживает любые истребители четвертого поколения первыми. Так, после учений Red Flag командир 388-го истребительного крыла рассказал журналистам, что в в условиях сильных помех его ведомый, молодой неопытный летчик на F-35 первым обнаружил ракету, которая угрожала командиру и предупредил его. И это при том, что "старший" налетал 3000 часов на истребителях. Все дело в том, что ведущий пилот пилотировал машину четвертого поколения.

Получилось, что система прицеливания F-35 EOTS обнаружила угрозу даже в условиях РЭБ в то время как оборудование F-15 ничего не заметило. Это особенно важно при гипотетическом конфликте с Россией, так как ВКС РФ активно используют средства РЭБ и сильно преуспели в этой области.

Фото: pixabay.comF-35 логично предполагается использовать в качестве "всевидящего ока". Как пишет The National Interest, истребитель, благодаря своему уникальному радару, будет обнаруживать угрозы и предупреждать летчиков об опасности. А в ближнем бою более мощные F-15X, вооруженные "пачками" ракет воздух-воздух, дадут достойный отпор любым российским и китайским истребителям. Кроме того, на F-15X планируется установить системы, которые сейчас есть только на истребителях пятого поколения. Фактически от от последнего F-15X будет отличаться лишь отсутствием стелс-технологий.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

У Порошенко появился беспроигрышный вариант

Украинская оппозиция определилась с выбором

Переговоров не будет: в ЕС определились с Brexit

Тереза Мэй добилась своего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей