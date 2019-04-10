США готовят смертоносную связку F-35 и F-15X

Истребители станут "лучшими друзьями"

За недостаточную мощность и относительно небольшой потолок американский истребитель F-35 не критиковал разве что ленивый. По этим параметрам самолет даже близко не стоит с F-22, который, к слову, больше не производится.

Однако похоже, в США нашли решение проблемы. В пару к F-35 добавят новенький F-15X, который защитит в ближнем бою "тридцать пятого" от российских Су-35С и Су-30СМ.

Во время учебных боев, которые в США называют dogfights, то есть "собачьи схватки", выяснилось, что F-35 обнаруживает любые истребители четвертого поколения первыми. Так, после учений Red Flag командир 388-го истребительного крыла рассказал журналистам, что в в условиях сильных помех его ведомый, молодой неопытный летчик на F-35 первым обнаружил ракету, которая угрожала командиру и предупредил его. И это при том, что "старший" налетал 3000 часов на истребителях. Все дело в том, что ведущий пилот пилотировал машину четвертого поколения.

Получилось, что система прицеливания F-35 EOTS обнаружила угрозу даже в условиях РЭБ в то время как оборудование F-15 ничего не заметило. Это особенно важно при гипотетическом конфликте с Россией, так как ВКС РФ активно используют средства РЭБ и сильно преуспели в этой области.

F-35 логично предполагается использовать в качестве "всевидящего ока". Как пишет The National Interest, истребитель, благодаря своему уникальному радару, будет обнаруживать угрозы и предупреждать летчиков об опасности. А в ближнем бою более мощные F-15X, вооруженные "пачками" ракет воздух-воздух, дадут достойный отпор любым российским и китайским истребителям. Кроме того, на F-15X планируется установить системы, которые сейчас есть только на истребителях пятого поколения. Фактически от от последнего F-15X будет отличаться лишь отсутствием стелс-технологий.

