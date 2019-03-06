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США резко снизили заказы на F-35

Фото: flickr.com
Программа истребителя по стоимости сопоставима с ядерной модернизацией

Критикуя Россию за отсутствие денег на Су-57, США наступили на те же грабли. Пентагон сократил объемы закупок F-35, и "зияющие дыры" в истребительном авиапарке будут восполнять модернизированные F-15X, этакая американская версия Су-35С.

До 2020 года Пентагон потратит $8 млрд на 78 истребителей F-35. ВВС США получат 48 "классических" F-35A, но этого недостаточно. Минобороны требует минимум 72 новых истребителя в год, чтобы оперативно заменять выходящие из строя старые машины.

Очевидно, что где-то придется закупать еще 24 самолета. Здесь и подвернулось предложение "Боинга". На F-15X они предложили поставить новые двигатели, самое современное вооружение и радар с активной фазированной решеткой. "Пятнадцатый" мощнее и дешевле, чем F-35, однако не имеет на борту настолько продвинутых систем. Кроме того, летчики хорошо знают F-15 – нет никаких проблем с обслуживанием и запчастями.

За покупку F-15X выступил и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн, которого ряд СМИ тут же обвинил в лоббировании интересов "Боинга", где он раньше работал.

По данным американских изданий, в будущем году летчики получат 8 новеньких F-15X, и еще 72 в перспективе. Истребители заменят 35-летние F-15C в девяти эскадрильях ВВС США, а также в авиачастях Национальной гвардии.

Интересно, еще осенью прошлого года министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон заявляла, что парк американских истребителей состоит на 80% из машин четвертого поколения, и Пентагону нужно закупать только F-35. Казалось бы, разумное предложение, тем более, что самолеты в учебных боях показали тотальное превосходство над истребителями четвертого поколения.

Но Уилсон, хоть и закончила Академию Военно-воздушных сил США, все же человек не военный, а политик. Поэтому понять вопрос изнутри ей не так просто. F-35 хоть и обладает лучшим в мире радаром и бортовым компьютером, настолько дорог в обслуживании, что даже в Пентагоне вынуждены уменьшить заказы. Не нужно думать, что США не считают каждый доллар. Иначе не был бы снят с вооружения SR-71 и некоторые другие уникальные самолеты и летательные аппараты.

Фото: flickr.comПо словам того же Шэнахэна, военные и Lockheed Martin, которая производит самолет, плохо управляют проектом, иначе истребитель давно бы уже находился в эксплуатации.

"Это крупнейшая программа в истории Пентагона, и ее стоимость соизмерима с затратами на ядерную модернизацию", – цитирует политика Thre National Interest.

В Конгрессе уже подсчитали, что программа F-35 сроком на 50 лет обойдется бюджету в триллион долларов. Поэтому покупка F-15X позволит существенно сэкономить.

С этим согласны не все. Некоторые бывшие летчики, военные утверждают, что F-15X не справится с мощными российскими системами ПРО, вроде С-400. В частности, такой точки зрения придерживается генерал в отставке, бывший пилот, а ныне деканом Института аэрокосмических исследований Дэвид Дептула. Он утверждает, что на самолеты четвертого поколения уже смогут прорвать хорошо выстроенную оборону ПРО, а риск погибнуть будет слишком велик.

На это сторонники F-15X отвечают, что действовать будут смешанные эскадрильи, в которых F-35 и F-22 будут предупреждать других летчиков об опасности заранее.

Александр ИЛЬИН
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