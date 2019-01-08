Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

SR-71 погубили огромные расходы

Фото: wikipedia.org
Флот "Черных дроздов" обходился как два тактических крыла истребителей

После сообщений о том, что США создают беспилотного наследника легендарного разведчика SR-71, интерес к самому быстрому самолету на Земле пробудился с новой силой. Действительно, почему Пентагон, обладая без пяти минут звездолетом, добровольно отправил его на пенсию?

Согласно официальной версии, из-за окончания холодной войны и разработки новых спутников-разведчиков, которые делали абсолютно ненужным риск лететь на высоте десятков километров, нарушая воздушное пространство других стран.

Но в 1990 году, когда СССР еще существовал, "Черный дрозд" уже по сути не эксплуатировался. Между 1995 и 1998 годами по настоянию Конгресса полеты трех SR-71 были возобновлены. NASA использовала самолет до 1999 году в рамках исследовательских миссий, но затем полеты полностью прекратили.

Формально в ВВС США заявили, что опасаются за SR-71, так как русские модернизировали свои С-200 и С-300. По мнению американского командования, эти ЗРК вместе с перехватчиками МиГ-31 представляли серьезную опасность для "Черного дрозда".

Но по данным журнала The National Interest, главной, если не единственной причиной, по которой SR-71 сняли с вооружения, были деньги.

В отчете бывшего начальника штаба ВВС США Ларри Д. Уэлча, с которым он выступал в Конгрессе, указано несколько причин, почему с самолетом так поступили. Во-первых, как уже было сказано, самолет признали уязвимым перед советскими ЗРК, во-вторых, в Пентагоне признали преимущества спутников-разведчиков. Но главной причиной стали непомерные расходы на самолет. Как заявил секретарь ВВС США Эдвард Олдридж-младший, занимавший свой пост еще при Рэйгане, на деньги, которые были нужны на содержание флота SR-71, можно было обслуживать два тактических крыла истребителей. Это шесть эскадрилий или 120 самолетов.

Один летный час SR-71 с учетом всех эксплуатационных расходов стоит $200 тыс. Самолет использовал специальное авиатопливо JP-7. В час набегало по $18 тыс. в ценах 1989 года. Заправляли SR-71 специальные KC-135Q. Из-за огромного риска взрыва топливо разработали безопасным, чтобы оно не сдетонировало при большом давлении и температуре. Механики, работавшие с SR-71 даже утверждают, что в луже JP-7 можно было погасить горящую спичку.

Из-за столь специфического топлива Lockheed Martin пришлось разработать специальную систему химического зажигания на основе триэтилборана. Разумеется, обслуживание самолета получилось буквально золотым.

Уже на рубеже 2000-х американцы поняли перспективность разведывательных беспилотников. Одной из первых "ласточек" стал стелс Lockheed Martin RQ-3 DarkStar, который "завернули" в 1999 году. Но в 2007 году был разработан Lockheed Martin RQ-170, а сейчас возможно, уже есть Lockheed Martin RQ-180 – работы над этим БПЛА засекречены.

Подобные аппараты вместе с проектируемым SR-72 в будущем могут полностью заменить знаменитого разведчика, но романтику "Черного дрозда", они, разумеется, не вернут. Ведь каждый полет на этом самолете чуть ли не приравнивался к космическому путешествию, достаточно взглянуть на костюмы пилотов.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пророчество Нострадамуса: Третья мировая война начнется в 2019 году

Конфликт, который приведет к массовой гибели людей, продлится больше четверти века

"Поклялся на могиле отца": Абэ поставит точку в вопросе по Курилам

Японский премьер дал железное обещание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей