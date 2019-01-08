SR-71 погубили огромные расходы

Флот "Черных дроздов" обходился как два тактических крыла истребителей

После сообщений о том, что США создают беспилотного наследника легендарного разведчика SR-71, интерес к самому быстрому самолету на Земле пробудился с новой силой. Действительно, почему Пентагон, обладая без пяти минут звездолетом, добровольно отправил его на пенсию?

Согласно официальной версии, из-за окончания холодной войны и разработки новых спутников-разведчиков, которые делали абсолютно ненужным риск лететь на высоте десятков километров, нарушая воздушное пространство других стран.

Но в 1990 году, когда СССР еще существовал, "Черный дрозд" уже по сути не эксплуатировался. Между 1995 и 1998 годами по настоянию Конгресса полеты трех SR-71 были возобновлены. NASA использовала самолет до 1999 году в рамках исследовательских миссий, но затем полеты полностью прекратили.

Формально в ВВС США заявили, что опасаются за SR-71, так как русские модернизировали свои С-200 и С-300. По мнению американского командования, эти ЗРК вместе с перехватчиками МиГ-31 представляли серьезную опасность для "Черного дрозда".

Но по данным журнала The National Interest, главной, если не единственной причиной, по которой SR-71 сняли с вооружения, были деньги.

В отчете бывшего начальника штаба ВВС США Ларри Д. Уэлча, с которым он выступал в Конгрессе, указано несколько причин, почему с самолетом так поступили. Во-первых, как уже было сказано, самолет признали уязвимым перед советскими ЗРК, во-вторых, в Пентагоне признали преимущества спутников-разведчиков. Но главной причиной стали непомерные расходы на самолет. Как заявил секретарь ВВС США Эдвард Олдридж-младший, занимавший свой пост еще при Рэйгане, на деньги, которые были нужны на содержание флота SR-71, можно было обслуживать два тактических крыла истребителей. Это шесть эскадрилий или 120 самолетов.

Один летный час SR-71 с учетом всех эксплуатационных расходов стоит $200 тыс. Самолет использовал специальное авиатопливо JP-7. В час набегало по $18 тыс. в ценах 1989 года. Заправляли SR-71 специальные KC-135Q. Из-за огромного риска взрыва топливо разработали безопасным, чтобы оно не сдетонировало при большом давлении и температуре. Механики, работавшие с SR-71 даже утверждают, что в луже JP-7 можно было погасить горящую спичку.

Из-за столь специфического топлива Lockheed Martin пришлось разработать специальную систему химического зажигания на основе триэтилборана. Разумеется, обслуживание самолета получилось буквально золотым.

Уже на рубеже 2000-х американцы поняли перспективность разведывательных беспилотников. Одной из первых "ласточек" стал стелс Lockheed Martin RQ-3 DarkStar, который "завернули" в 1999 году. Но в 2007 году был разработан Lockheed Martin RQ-170, а сейчас возможно, уже есть Lockheed Martin RQ-180 – работы над этим БПЛА засекречены.

Подобные аппараты вместе с проектируемым SR-72 в будущем могут полностью заменить знаменитого разведчика, но романтику "Черного дрозда", они, разумеется, не вернут. Ведь каждый полет на этом самолете чуть ли не приравнивался к космическому путешествию, достаточно взглянуть на костюмы пилотов.