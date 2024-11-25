Сулят несчастье и болезни: какие подарки нельзя дарить на Новый 2025 год Змеи

Некоторые презенты не подходят для этого торжества

Эксперты по астрологии и народным приметам предупреждают, что в 2025 году, который пройдет под знаком Змеи, некоторые подарки могут навлечь несчастья и болезни. Чтобы не испортить праздник и сохранить гармонию, стоит внимательно отнестись к выбору презентов для близких.

Одним из главных табу считается дарить острые предметы – ножи, ножницы или любые колющие инструменты. Такие подарки, по приметам, могут "разрезать" отношения и привести к ссорам. Даже символические аксессуары с изображением оружия лучше исключить.

Еще одна запрещенная категория – зеркала. В год Змеи они символизируют искажение истины и могут принести в дом негативную энергию. Также под запретом пустые кошельки или сумки: такие подарки ассоциируются с финансовыми трудностями для одариваемого.

Неподходящими считаются и подарки с намеком на возраст или здоровье, такие как кремы от морщин, лекарства или приборы для диагностики. Змея, как символ мудрости, может воспринять это как насмешку, что, по суевериям, приведет к болезням.

Астрологи советуют выбирать подарки, которые символизируют тепло, заботу и мудрость. Например, предметы из натуральных материалов или украшения с камнями, которые Змея считает своими покровителями.

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