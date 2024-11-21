Россияне рассказали, что будут дарить родственникам на Новый год

Россияне рассказали, что будут дарить родственникам на Новый год
Фото: АГН "Москва"
Чаще всего люди покупают различную электронику

Совсем скоро придет пора покупать новогодние подарки для своих близких. Многие начинают готовится к этому пораньше, чтобы избежать праздничного ажиотажа. В недавнем опросе россияне рассказали, что намерены предподнести в качестве презента родственникам на Новый год 2025.

Первое место в списке подарков заняла электроника. Такой выбор сделали около 40% опрошенных. Далее идет косметика и парфюмерия – ей отдали предпочтение 39% респондентов, а около 36% стараются дарить различные сертификаты. Оптимальным бюджетом на новогодние подарки большинство считает максимум 10 тысяч рублей.

Менее популярными, но также распространенными презентами стали одежда, различные аксессуары, ювелирные украшения. Некоторые стараются дарить своим близким новые впечатления – покупают туристическую поездку, но таких насчиталось лишь 11%.

Ранее "Утро.ру" делилось оригинальными идеями для подарка на Новый 2025 год.

Источник: Лента.ру

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