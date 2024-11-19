Главный праздник не за горами

До Нового года осталось совсем немного времени, а это значит, что пора задуматься о подарках для родных и друзей. В 2025 году хочется удивлять оригинальными решениями, которые порадуют каждого. Предлагаем несколько идей, которые помогут сделать праздник запоминающимся.

Персонализированные сувениры

Фотокниги, именные кружки, одеяла с семейными снимками – подарки с индивидуальным подходом всегда вызывают улыбку. Сейчас набирают популярность 3D-фигурки, напечатанные по фото.

Гаджеты будущего

Если бюджет позволяет, можно выбрать что-то из актуальной техники: смарт-колонки, мини-проекторы или карманные принтеры для фотографий. А для любителей технологий подойдут зарядные станции в виде стильных подставок или умные светильники с голосовым управлением.

Подарки-впечатления

Впечатления становятся важнее вещей. Сертификаты на посещение кулинарного мастер-класса, полет на воздушном шаре или SPA-день – отличное решение для тех, кто ценит эмоции.

Настольные игры нового поколения

Для семейных вечеров или дружеских встреч подойдут современные настольные игры. Среди новинок – игры с дополненной реальностью, которые объединяют физический и цифровой мир.

Бюджетные, но необычные подарки

Если вы ищете что-то недорогое, обратите внимание на креативные вещицы: календари с мотивацией на каждый день, наборы для создания украшений или ароматические свечи с неожиданными композициями.

К слову, ранее "Утро.ру" публиковало рецепт необычного торта без выпечки.