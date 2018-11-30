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В США назвали Су-57 "звездой СМИ"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Самолетов слишком мало, чтобы составить конкуренцию американским

На Западе не могут оставить в покое российский истребитель пятого поколения Су-57. После того как конструкторов самолета раскритиковали за недостаточное внимание к стелс-технологиям, из-за чего он якобы проигрывает в этом отношении китайскому J-20, журнал The National Interest опубликовал очередную статью про Су-57.

Автор называет его прекрасным, однако "слишком дорогим" для России, которая не может себе позволить сотню таких истребителей. А ведь нужно именно столько или даже больше, чтобы противостоять громадному флоту американских F-22 и F-35.

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На данный момент Минобороны заказало только 10 самолетов. Недавно телеканал "Звезда" показал четверку прототипов Су-57, то есть почти половину заказа.

Как считает NI, из-за нехватки средств Минобороны не стало покупать необходимое количество этих самолетов, сделав ставку на Су-35С и Су-30СМ, применяемые в Сирии. Повлияла на судьбу нового самолета и Индия, вышедшая из проекта по совместному производству истребителя пятого поколения на базе Су-57. Если бы индийцы пообещали купить "пятьдесят седьмой" в достаточном количестве, его цена бы снизилась, так как давно известно, что чем меньше заказ, тем дороже истребитель. Американский бомбардировщик В-2 стоит баснословные $2 млрд потому, что США сильно сократили заказ, и легендарный невидимка тут же перекочевал в разряд штучного товара.

Вашингтон израсходовал больше $60 млрд на приобретение около 180 F-22 и вложит еще $400 млрд на 2 тыс. 300 F-35. Готова ли Россия потратить такие огромные деньги?

В 2017 г. ВКС получили 200 новых или модернизированных самолетов, в 2018-м – 100. Для сравнения, парк ВВС США только в 2018 г. пополнили 400 новых машин. Экономический спад, по мнению NI, сильно пошатнул программу российского истребителя пятого поколения.

А ведь флот Су-57 нужен именно сейчас. Время, когда самолет может быть интегрирован в ВКС РФ, постепенно подходит к концу. Истребители пятого поколения начали разрабатываться в начале 2000-х годов. Американцы неслучайно отказались от дальнейших заказов F-22, так как хорошо понимают, что скоро уже понадобится истребитель шестого поколения.

У США сейчас втрое больше самолетов и вертолетов, чем у России. И согласно стратегии 2009 г., к 2020-му ВКС РФ должны были пополниться 1 тыс. новых машин. Однако теперь это вряд ли возможно, заключают эксперты.

Александр ИЛЬИН
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