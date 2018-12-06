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Су-57 спрячет "Кинжал" в фюзеляже

Фото: mil.ru
Самолет возьмет ракету, как F-22

Российский истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие похожее на комплекс "Кинжал", только более компактное.

Как сообщил в четверг ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли, соответствующие работы внесены в госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.

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Известно, что ракета будет иметь схожие с "Кинжалом" характеристики, однако ее разместят внутри фюзеляжа, чтобы сохранить скрытность истребителя. Кроме того, она будет меньше "Кинжала", который достаточно сильно выпирает на фюзеляже МиГ-31.

По мнению экспертов, такая ракета, спрятанная в фюзеляже, может быть очень эффективной, так как Су-57 полностью сохранит свою малозаметность и сможет нанести неожиданный удар. В то время как МиГ-31, несмотря на свою огромную скорость и внушительный потолок, могут обнаружить РЛС противника, как на самолетах, так и с земли. Тем более, что подвешенный "Кинжал" не лучшим образом влияет на ЭПР самолета.

Ранее сообщалось, что Су-57 также получит сверхдальнюю ракету "воздух-воздух" Р-37М, которую будет нести на внешней подвеске. На данный момент истребитель испытывается с разными видами вооружений, в том числе, есть кадры Су-57 в Сирии, однако применял самолет свое оружие в реально боевой обстановке, не сообщалось. 

Александр ИЛЬИН
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