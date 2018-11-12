США готовились принять на вооружение 75 стелсов В-2

Баснословная цена стратегических бомбардировщиков шокировала Пентагон

В-2 были и остаются самыми дорогими самолетами из когда-либо построенных. Даже новые В-21 будут меньше и дешевле легендарных Spirit, которые уже давно стали одним из символом боевой мощи Америки.

На данный момент у Вашингтона два десятка B-2, но не все знают, что изначально США планировали построить 75 бомбардировщиков. Администрация Джорджа Буша сократила это количество до 20 в 1992 году. СССР к тому моменту уже прекратил свое существования, а холодная война была выиграна Пентагоном.

С одной стороны, США удалось здорово сэкономить, но с другой, цена за единицу В-2 моментально взлетела на полмиллиарда и составила $737 млн, а учитывая модернизацию и запчасти, до $929 миллионов. Плюс деньги, вложенные в проект – итого, каждый "Спирит" обошелся Пентагону в рекордные $2,1 миллиарда.

Для сравнения: сверхзвуковой бомбардировщик ХВ-70 "Валькирия", который летал на скорости 3 Махов, стоил $750 миллионов. Дешевле был даже "космолет" SR-71, хотя по стоимости обслуживания, пожалуй, он обходился все-таки дороже.

Сегодня ВВС США продолжают инвестировать миллиарды долларов в модернизацию B-2, оснащая их самой современной оптико-волоконной проводкой, компьютерными процессорами и каналами для передачи данных. Все B-2 давно оснащены современной авионикой, GPS и вооружены современными крылатыми ракетами и "умными бомбами", в том числе ядерными В-61-12.

B-2 неоднократно использовались в боевых действиях, в частности, во время войны в Югославии. Кстати, уже тогда стало ясно, что высокоточное оружие не гарантирует "точный выстрел". Так, один "Спирит" сбросил пять бомб бомб JDAM, которые упали на китайское посольство и вызвали дипломатический скандал.

Самолет успешно использовали в Афганистане, Ливии, но все равно намного реже, чем те же B-52 или B-1. Один летный час В-2 стоит $163 тыс., а летят они обычно долго. Кроме того, самолетом занимаются как минимум 60 человек, и им тоже нужно платить.

Простое содержание B-2 обходится в $41 млн в год. Самолету необходим специальный ангар с кондиционером, который поддерживает в должном состоянии радиопоглощающее покрытие. Каждые семь лет "Спирит" проходит ремонт стоимостью $60 миллионов.

Учитывая то, какие отношения складываются сейчас у США с Россией и Китаем, Вашингтон вряд ли будет скупиться на содержание В-2, хотя новые самолеты, конечно, не построит. Ожидается, что действующие В-2 будут летать до 2036 г., а затем их заменят В-21.