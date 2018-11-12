Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США готовились принять на вооружение 75 стелсов В-2

Фото: flickr.com/D. Miller
Баснословная цена стратегических бомбардировщиков шокировала Пентагон

В-2 были и остаются самыми дорогими самолетами из когда-либо построенных. Даже новые В-21 будут меньше и дешевле легендарных Spirit, которые уже давно стали одним из символом боевой мощи Америки.

На данный момент у Вашингтона два десятка B-2, но не все знают, что изначально США планировали построить 75 бомбардировщиков. Администрация Джорджа Буша сократила это количество до 20 в 1992 году. СССР к тому моменту уже прекратил свое существования, а холодная война была выиграна Пентагоном.

По теме

С одной стороны, США удалось здорово сэкономить, но с другой, цена за единицу В-2 моментально взлетела на полмиллиарда и составила $737 млн, а учитывая модернизацию и запчасти, до $929 миллионов. Плюс деньги, вложенные в проект – итого, каждый "Спирит" обошелся Пентагону в рекордные $2,1 миллиарда.

Для сравнения: сверхзвуковой бомбардировщик ХВ-70 "Валькирия", который летал на скорости 3 Махов, стоил $750 миллионов. Дешевле был даже "космолет" SR-71, хотя по стоимости обслуживания, пожалуй, он обходился все-таки дороже.

Сегодня ВВС США продолжают инвестировать миллиарды долларов в модернизацию B-2, оснащая их самой современной оптико-волоконной проводкой, компьютерными процессорами и каналами для передачи данных. Все B-2 давно оснащены современной авионикой, GPS и вооружены современными крылатыми ракетами и "умными бомбами", в том числе ядерными В-61-12.

Фото: flickr.com/D. Miller

B-2 неоднократно использовались в боевых действиях, в частности, во время войны в Югославии. Кстати, уже тогда стало ясно, что высокоточное оружие не гарантирует "точный выстрел". Так, один "Спирит" сбросил пять бомб бомб JDAM, которые упали на китайское посольство и вызвали дипломатический скандал.

Самолет успешно использовали в Афганистане, Ливии, но все равно намного реже, чем те же B-52 или B-1. Один летный час В-2 стоит $163 тыс., а летят они обычно долго. Кроме того, самолетом занимаются как минимум 60 человек, и им тоже нужно платить.

Простое содержание B-2 обходится в $41 млн в год. Самолету необходим специальный ангар с кондиционером, который поддерживает в должном состоянии радиопоглощающее покрытие. Каждые семь лет "Спирит" проходит ремонт стоимостью $60 миллионов.

Учитывая то, какие отношения складываются сейчас у США с Россией и Китаем, Вашингтон вряд ли будет скупиться на содержание В-2, хотя новые самолеты, конечно, не построит. Ожидается, что действующие В-2 будут летать до 2036 г., а затем их заменят В-21.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Маневры с душком: НАТО подгадила союзникам

Крупнейшие учения альянса закончились скандалом

Россия устроит энергетический коллапс на Украине

В Незалежной признали катастрофическую зависимость от соседей в топливной сфере

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей