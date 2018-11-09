F-35 незаслуженно разругали в России

Истребитель опережает отечественные разработки

Американский F-35, который вот-вот примут на вооружение в ВВС и ВМС США, остается одним из самых обсуждаемых самолетов в мире. Как только его не клемят в России – сырой, ненадежный, маломощный, и не соответствующий пятому поколению, как будто каждый из критиков лично летал на американском самолете и сравнил его с российскими машинами.

Вот и главный конструктор ОКБ Сухого Михаил Стрелец в эфире телеканала "Звезда", рассказывая про Су-57, тоже прошелся по F-35, заявив, что по своим маневренным и разгонным характеристикам тот уступает не только "пятьдесят седьмому", но и российским истребителям четвертого поколения.

Конечно, F-35 не такой мощный, как Су-35С или Су-57. Но не стоит забывать, что у "тридцать пятого" только один двигатель, и его конек вовсе не запредельная маневренность, а малозаметность и самый современный в мире радар, который позволит летчику обнаружить противника первым.

Что касается маневренности, то полностью своих возможностей самолет так и не раскрыл, так как на него установлены определенные ограничения, и пилоты не могут использовать машину на 100%. В настоящее время маневренность самолета с блоком программного обеспечения 3I конструкторы ограничили перегрузкой в 7G. Но с блоком 3F это будут первоначально заявленные 9G, не говоря уже о четвертом блоке в перспективе. Не слишком ли рано похоронили F-35?

F-35 очень неплохо продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в Ле-Бурже. В том числе, самолет выполнил проход на больших углах атаки до 50 градусов. По мнению экспертов, маневренность F-35 – это уровень истребителей четвертого поколения F-16 и F-18. По этому показателю самолет проигрывает только "Рафалю" и F-22.

Кроме того, нельзя забывать про F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки. Несмотря на то, что на ту же вертикальную посадку тратится огромное количество топлива, самолет может сесть на любую баржу или пятачок, а взлететь с полуразрушенной полосы. Это огромное преимущество, в том числе над Су-57, которому в любом случае понадобится 300 метров для взлета.

Но главное, это начинка самолета, которая позволяет F-35 настолько эффективно выполнять свои задачи, что пилоты, начавшие летать на F-35, уже не вспоминают про F-15, F-16 и F-18, на которых летали раньше.

В ходе учений в штате Аризона была смоделирована ситуация, когда самолетам Boeing AV-8B Harrier II, F/A-18Cs, EA-6B Prowlers и F-35 пришлось прорывать самую совершенную американскую систему ПВО. В результате "коэффициент убийства" F-35 оказался 24 к нулю. То есть самолет все 24 раза безнаказанно уничтожил мишени, в то время как остальные самолеты были "сбиты" в половине случаев.

Морские летчики даже прозвали F-35 велоцираптором, решив, что этот маленький, но быстрый и кровожадный динозавр как можно лучше олицетворяет суть нового американского истребителя.

Как только с F-35 начнут снимать ограничения, летчикам планируют организовать дополнительные курсы по ведению "ближнего боя". Уже сейчас F-35 участвуют в поединках с истребителями четвертого поколения и даже F-22. Технологии этого самолета и его программное обеспечение позволяют вести подготовку летчиков не только в небе, но и на земле, в виртуальной реальности. Аналогичным образом можно моделировать противостояние российским и китайским ЗРК, в том числе С-400.



Сами летчики ахиллесовой пятой F-35 считают Pratt & Whitey F135, возможно, являющийся самым горячим двигателем в мире. Они опасаются, что русские могут разработать инфракрасные датчики, которые будут засекать F-35 по двигателю и выводить его на экран. Турбины F119, которые стоят на F-22 специально сплющены, чтобы не допустить подобного, но "тридцать пятый" в этом отношении более уязвим.

Тем не менее, недооценивать F-35 очень недальновидно, тем более, что в скором времени в США могут появиться сотни таких машин.



