Легендарный транспортный самолет уступит место новейшей разработке

Эпоха военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" подходит к концу. В Авиационном комплексе имени С.В. Ильюшина, входящем в "Объединенную авиастроительную корпорацию", приступили к разработке нового самолета. Об этом сообщил глава "Ил" Алексей Рогозин.



Воздушное судно, которое придет на смену легендарному транспортнику, пока не получило названия. В документах оно фигурирует как перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации сверхтяжелого класса (ПАК ВТА).

"Мы выделяем четыре класса военно-транспортных самолетов: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые (тяжелые дальние). Сегодня по всем программам ведется большая работа: как повышение исправности существующей, так и разработка новой техники. По истечении сроков эксплуатации ЛВТС Ан-26 поменяем на Ил-112В, СВТС Ан-12 – на Ил-276, ТВТС Ил-76 – на Ил-76МД-90А, а СТВТС Ан-124 – на ПАК ВТА", – написал Рогозин на своей страничке в Facebook.

По словам руководителя предприятия, это будет "не просто замена", а создание техники, способной решать совершенно новые задачи.

Пост Рогозина стал ответом на статью в американском журнале The National Interest, в которой утверждалось, что военной транспортной авиации России не хватает самолетов и что она испытывает серьезные трудности в техническом обслуживании имеющихся в распоряжении бортов. В материале говорилось о том, что военные транспортники морально устарели, а вся отрасль в целом находится в "ужасном" состоянии. По словам заокеанских наблюдателей, "просто чудо, что Ан-124 или Ил-76 не разбились" при транспортировке людей и техники в Сирию, "но однажды это произойдет".

О том, что Россия вовсю работает над новыми военно-транспортными самолетами, сообщалось уже давно. Ранее планировалось, что концерн "Ильюшин" возьмется за тотальную модернизацию "Русланов" до уровня Ан-124-100М. На это бы потребовалось по меньшей мере четыре года. Предполагалось, что работы будут вестись на ульяновском предприятии "Авиастар-СП", которое входит в состав ильюшинского авиакомплекса.

Однако летом вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что вместо "Русланов" Россия получит другие самолеты. При обновлении бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 "Русланы" могут эксплуатироваться до 2050 года. После этого им на смену придут другие комплексы.

Против строительства обновленных "Русланов" в России выступал украинский авиаконцерн "Антонов". Поэтому рассматривался вариант с выпуском самолетов под другим брендом.

Ан-124-100 "Руслан" – самый грузоподъемный серийный грузовой самолет. Воздушное судно сконструировали в первой половине 1980-х гг. и серийно производили с 1984 по 2004 год. После этого Москва и Киев долгое время вели переговоры о совместном производстве модернизированных Ан-124. Но в 2014 г. Украина заявила о выходе из проекта из-за сложной политической ситуации. Всего в РФ было выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии – около 10).