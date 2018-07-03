Наша страна не сможет самостоятельно воспроизвести легендарный самолет

Российские авиастроители не смогут воспроизвести украинский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан". У фирмы "Ильюшин", которая взялась за амбициозную задачу, за последние годы не было ни одного удачного проекта, а значит, ее специалисты просто не способны построить такой сложный самолет.



Крах программе предрек член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Он вспомнил об "успехах" "Ильюшина" за последние десять лет.

"Контракт на поставку 38 военно-транспортных самолетов в Китай сорван. Поставка двух Ил-76МФ в Иорданию произведена со значительным отставанием от графика. Проект Ил-214/MTA провален. Программа восстановления производства Ил-76 вышла из всех возможных графиков и смет. Единственный находящийся в опытной эксплуатации самолет показывает очень низкую эксплуатационную надежность... Существуют очень сильные опасения относительно успеха разработки Ил-112В", – перечислил Пухов.

"Если фирма десять лет не может нормально восстановить производство своего Ил-76, каковы шансы на успех восстановления более сложного и чужого Ан-124, для которого к тому же нет двигателя?" – пришел к неутешительному выводу специалист.

По его оценкам, состояние дел в отечественной авиации далеко от идеального. Наша страна серьезно отстает от США в области беспилотной авиации – лет примерно на двадцать пять. Сейчас РФ работает над созданием дальних средневысотных беспилотных летательных аппаратов класса Predator, а для американцев это уже вчерашний день. Кроме того, программа создания перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения сдвигается за 2030-2035 годы. Это значит, что еще как минимум 10-15 лет Россия сможет пользоваться только модернизированными версиями самолетов четвертого поколения: Су-30СМ, Су-34, Су-35, бомбардировщиков Ту-160М2.

Ранее в этом году в Министерстве обороны заявляли о том, что Россия может возобновить производство самолетов "Руслан". Воздушное судно будут выпускать под новым брендом. У отечественного варианта воздушного судна модернизируют авионику, конструкцию шасси, на него поставят новые двигатели.

Такие заявления вызвали возмущение в Киеве, который ранее отказался работать с Россией над совместным производством "Русланов". "Только разработчик самолета ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции", – сообщили на предприятии, выпускавшем "Русланы".

На это в России заметили, что вся техническая документация по "Руслану" уже давно передана нашей стране. А кроме того, техническим обслуживанием "летающих грузовиков" последние годы занимаются исключительно российские предприятия.

"Нельзя забывать, что две трети "Русланов", которые существуют сегодня в России, сделаны в Ульяновске. Они сделали очень много, чтобы улучшить тактико-технические характеристики этой машины… Ан-124 за эти долгие годы эксплуатации и модернизации, действительно, почти на 95% стала уже российской", – отмечал ранее военный эксперт Виктор Баранец.

Ан-124 "Руслан" – тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984 по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии – около 10), еще 24 машины принадлежат российским и украинским коммерческим авиакомпаниям.