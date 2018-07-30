РФ променяла "Русланы" на нечто новое

Вместо Ан-124 наша страна построит новый сверхтяжелый транспортный самолет

Россия не будет производить своими силами украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Вместо него отечественные инженеры разработают другой сверхтяжелый транспортник. Он появится в течение ближайших десяти лет.



В настоящий момент в распоряжении нашей страны имеется достаточно большой парк действующих "Русланов". Поэтому нет необходимости строить новые самолеты подобного типа, сообщил сегодня журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он отметил, что Ан-124 будут модернизированы. При обновлении бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 "Русланы" могут эксплуатироваться до 2050 года.

В будущем РФ перейдет на другие самолеты. "Они в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений", – приводит слова чиновника РИА "Новости".

Действующая государственная программа вооружений рассчитана до 2027 года. Значит, примерно к этому сроку РФ обзаведется собственным транспортником.

Сообщения о готовящейся разработке самолетов на замену "Руслану" появлялись в конце июня. Но Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла подобные слухи. Авиастроители тогда заявили, что их приоритетом остается поддержание исправности уже используемых Россией транспортных самолетов Ан-124 и Ил-76.

Примерно в то же время в Минобороны РФ заявляли, что "Русланы" будут строиться в нашей стране под новым брендом. Однако представители украинского предприятия "Антонов" сочли невозможным производство грузовых самолетов силами российских предприятий.

"Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции", – сообщили в Киеве. Российские же эксперты отмечали, что "Руслан" на две трети собирается из отечественных компонентов, поэтому называть его чисто украинской разработкой нельзя.

Ан-124-100 "Руслан" – самый грузоподъемный серийный грузовой самолет. Его сконструировали в первой половине 1980-х годов. Воздушное судно серийно производился в Ульяновске с 1984 по 2004 год. После этого Москва и Киев долгое время вели переговоры о совместном производстве модернизированных Ан-124. Но в 2014 г. Украина заявила о выходе из проекта из-за сложной политической ситуации. Всего в Ульяновске было выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии – около 10).