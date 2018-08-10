Россия взялась за легендарного "Руслана"
Ильюшин все-таки взялся за "апгрейд" исполина "Руслан" до уровня Ан-124-100М и потребовал на это четыре года. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что после 2025 г. будет создаваться новый самолет на замену "сто двадцать четвертому". А еще перед этим шел разговор о возможном производстве военного транспортника на российских предприятиях с нуля.
Позже от идеи пришлось отказаться, так как это пока возможно только в тесной координации с украинской стороной. Из-за испортившихся отношений между Москвой и Киевом сейчас это исключено.
Однако "Руслан" очень востребован. Причем как у военных, так и у коммерческих перевозчиков. В 2007 г. российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" объявила о планах закупить до 2030 г. сотню "Русланов" Ан-124-100М. Как минимум три самолета намеревалось закупить Минобороны РФ. Причем первые поставки ожидались в 2013 году. Из-за известных событий этого так и не произошло.
И теперь, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок, ульяновское предприятие "Авиастар-СП", входящее в состав "Авиакомплекса им. Ильюшина", должна завершить опытно-конструкторские работы по модернизации советского "Руслана" до версии Ан-120-100М. При этом стоимость работ оценивается в 3,5 млрд рублей.
На "Авиастар-СП" "Русланы" выпускались до 2003 года. С этого времени ульяновское предприятие занимается лишь ремонтом и модернизацией этих самолетов. До 2014-го специально для Минобороны РФ "Авиастар-СП" провело модернизацию 10 машин до уровня Ан-124-100М. Затем украинцы перестали поставлять комплектующие, и российской стороне приходится справляться своими силами. И судя по всему, раньше середины 1920-х гг. военные РФ и "Волга-Днепр" обновленные "Русланы" не получат. Аналогично не могут произвести "сто двадцать четвертые" на "Антонове". Пока легендарный завод пытается пристроить военный транспортник, который строился для России, а также похожую гражданскую модель.
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