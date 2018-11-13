Минобороны опубликовало редкие кадры Ту-95

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В честь годовщины первого полета стратегического бомбардировщика Ту-95 Минобороны опубликовала видео с редкими кадрами с испытаний самолета. Двенадцатого ноября 1952 г. "95-1" впервые поднялся в небо – командовал экипажем знаменитый советский летчик-испытатель с воздушной фамилией Алексей Перелет.
Его можно хорошо рассмотреть на видео. Менее чем через год, 11 мая 1953 г., Перелет разбился на Ту-95/1 из-за пожара третьего двигателя, который перекинулся на весь самолет.
Ту-95 на данный момент является одним из главных старожилов советской и российской авиации и по-прежнему составляет конкуренцию американскому В-52. Долгое время "Девяносто пятый" готовили к Судному дню, чтобы отправить десятки самолетов с атомными бомбами в сторону США, однако в боевых действиях самолет был применен совсем недавно, во время сирийской кампании, и отлично себя зарекомендовал.
Как напоминает телеканал "360", Ту-95 продолжает оставаться самым скоростным воздушным судном с винтовыми двигателями в мире. За время своей эксплуатации Ту-95 претерпел порядка 30 модификаций.
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