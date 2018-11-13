Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Минобороны опубликовало редкие кадры Ту-95

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Командир экипажа, который испытывал самолет, погиб менее чем через год

В честь годовщины первого полета стратегического бомбардировщика Ту-95 Минобороны опубликовала видео с редкими кадрами с испытаний самолета. Двенадцатого ноября 1952 г. "95-1" впервые поднялся в небо – командовал экипажем знаменитый советский летчик-испытатель с воздушной фамилией Алексей Перелет.

Его можно хорошо рассмотреть на видео. Менее чем через год, 11 мая 1953 г., Перелет разбился на Ту-95/1 из-за пожара третьего двигателя, который перекинулся на весь самолет.

По теме


Ту-95 на данный момент является одним из главных старожилов советской и российской авиации и по-прежнему составляет конкуренцию американскому В-52. Долгое время "Девяносто пятый" готовили к Судному дню, чтобы отправить десятки самолетов с атомными бомбами в сторону США, однако в боевых действиях самолет был применен совсем недавно, во время сирийской кампании, и отлично себя зарекомендовал.

Как напоминает телеканал "360", Ту-95 продолжает оставаться самым скоростным воздушным судном с винтовыми двигателями в мире. За время своей эксплуатации Ту-95 претерпел порядка 30 модификаций. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Маневры с душком: НАТО подгадила союзникам

Крупнейшие учения альянса закончились скандалом

Врут и не краснеют: глава Австрии признал отсутствие улик в шпионском скандале с РФ

Ван дер Беллена не смутило хамское поведение правительства страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей