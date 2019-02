F-35 побил всех соперников в воздушных боях

Летчики в шоке от возможностей истребителя

В преддверие принятия на вооружение F-35, с которым США связывают огромные надежды, американские СМИ всеми силами создают истребителю имидж непобедимого самолета.

Не беда, что однодвигательный "тридцать пятый" уступает в мощности Су-30СМ или F-15E. Благодаря авионике другого поколения и возможностям, которыми никогда до этого не обладали пилоты, этот самолет якобы "оставит в дураках" все истребители четвертого поколения.

Журнал The National Interest попросил рассказать об учениях "Красный флаг" командира 388-й группы, полковника ВВС США Джошуа Вуда. Опытный летчик был поражен возможностями F-35.

"Мой ведомый был совсем зеленый паренек, недавно на F-35A – может семь или восемь полетов на нем. И вдруг он говорит мне, опытному пилоту с налетом три тысячи часов – эй, приятель, тебе нужно развернуться, иначе получишь ракетой по носу",

– рассказывает Вуд.

Учения "Красный флаг" максимально приближены к боевым условиям. Истребители четвертого поколения действуют крылом к крылу с F-35 и F-22. Внизу работают системы портивовоздушной обоороны, а на перехват вылетают "вражеские" истребители. Активно используются средства РЭБ для подавления датчиков ракет и самолетов.

Одним из упражнений были полеты при отсутствии сигнала GPS, по легенде противник использовал РЭБ для подавления связи. Как известно, в ходе учений НАТО в Норвегии боевые подразделения нередко теряли сигнал, что связывали с деятельностью российских систем.



В этих условиях F-35 максимально защищен. Как заявил в интервью Warrior Maven директор по развитию Lockheed Martin Эдвард Смит, истребитель работает в режиме подавления противовоздушной обороны и при этом одновременно мониторит угрозы "воздух – воздух" и "воздух – земля". Летчик F-35 максимально информирован о том, что происходит не только в воздухе, но и на земле.

У F-35 есть встроенный датчик FLIR (Forward-Looking Infrared). А также система камер с обзором в 360 градусов – DAS (Distributed Aperture System with 360-degree cameras) плюс специальная электро-оптическая система для отслеживания целей на большом расстоянии EOTS (Electro-Optical Targeting System to track and attack long range targets). В результате самолет видит в инфракрасном диапазоне цели на большом расстоянии.

Это позволяет летчику F-35 запускать ракеты средней дальности "воздух – воздух", действия на границе обнаружения. То есть противник даже не поймет, кто выпустил по нему ракету.



Слабым местом F-35 могут стать ближние бои, где ему просто может не хватить мощности. Но для этого "тридцать пятые" предполагается использовать вместе с F-22 и F-16, которые могут прийти на помощь.