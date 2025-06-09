Пи Дидди едва не убил одну из гостей во время бешенной вечеринки

Пи Дидди едва не убил одну из гостей во время бешенной вечеринки
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Женщина рассказала подробности случившегося в суде

В 2016 году после одной из безбашенных вечеринок Шона Комбса, более известного как Пи Дидди, гостья едва не погибла из-за действий рэпера. Женщина рассказала в суде, что знаменитость, находясь в состоянии измененного сознания, опасно свесил ее с балкона многоэтажного дома, угрожая сбросить с высоты.

Бонголан, подруга бывшей девушки Комбса Кэсси Вентура, которая ранее дала показания против Комбса, рассказала, что артист резко ворвался в ее номер, где также была певица. Кэсси в этот момент спряталась в ванной, когда Шон напал на модельера, начал душить и выводить на балкон. Она пыталась отбиться от него, но безуспешно.

После этого Пи Дидди поднял ее за подмышки над ограждением – они в этот момент находились на высоте 17-ти этажей. Певец тряс ее пытался допытаться, что она сделала. Тогда из комнаты вышла Вентура, которая смогла заставить его остановиться.

"Но он не отпустил ее. В последнем порыве насилия он швырнул г-жу Бонголан на балконную мебель, включая стол", – говорится в материалах дела.

Во время дачи показаний женщина призналась, что тогда получила ушибы ноги, спины и шеи. По ее словам, она до сих пор с ужасом вспоминает этот инцидент и периодически впадает в панику.

Источник: Radar Online

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