Пропавший истребитель пятого поколения может стать очень ценной находкой

Водолазы из РФ и Китая предпримут операцию по поиску и подъему самолета японских ВВС, потерпевшего крушение над Тихим океаном. Он нужен военным этих стран, поскольку является источником важной информации. Такое мнение высказал генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула.



"Для России и Китая нет слишком высокой цены, чтобы заполучить утонувший F-35. Это крупная сделка",

– сказал ветеран в интервью Military Watch Magazine.

По данным Дептулы, Москва и Пекин обладают мощным подводным флотом в регионе поисков. К тому же у России есть богатый опыт проведения глубоководных работ и необходимая техника. Обнаружив и изучив обломки самолета, можно получить крайне ценные военные сведения. Их можно будет применить для "обучения" как средств противовоздушной обороны, так и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, планер F-35 поможет двум странам в развитии собственных истребителей пятого поколения – Су-57 и J-20.

Все это обернется крупными проблемами для американцев. Они вложили сотни миллиардов долларов в программу истребителей пятого поколения. Точные характеристики самолета держатся под строжайшим секретом. А потеря японскими летчиками только что сошедшего с конвейера F-35 не только грозит утечкой информации в лагерь предполагаемого противника, но и наносит сильнейший удар по репутации самолета.

Lightning II задумывался как "мировой" самолет. А обоснованные сомнения в его надежности снизят экспортный потенциал боевой машины. Предполагалось, что F-35 купят несколько десятков стран. Япония стала первым государством в Азии, получившим этот самолет. Если выяснится, что секреты и технологии "невидимки" достались России или Китаю, продать самолет будет совсем непросто.

Авиакатастрофа над Тихим океаном случилась во вторник, 9 апреля. Самолет F-35A Lightning II Сил самообороны Японии поднялся в воздух с авиабазы Мисава для тренировочного полета, но полчаса спустя пропал с радаров. Истребитель упал примерно в 135 км к востоку от побережья префектуры Аомори. Патрульные корабли и самолеты продолжают поиск пилота. К спасательной операции присоединились военные США. Планер самолета ушел на дно. Его поиски пока не дали результата.