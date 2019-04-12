Анкаре есть чем заменить американские истребители

Возможности российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 по ключевым характеристикам превосходят параметры его американского аналога – F-35. К такому выводу пришли журналисты турецкого информагентства Anadolu. Поэтому возможный отказ Вашингтона от поставок боевых машин Анкаре не станет для последней неразрешимой проблемой.



В статье отмечается, что странная позиция главного союзника Турции по НАТО подталкивает страну "к поиску альтернатив". Об этом прямо заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

"В случае если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения",

– сказал дипломат.

Заявление прозвучало на фоне завершившегося визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву и для многих стало сигналом "российской альтернативы" для F-35, отмечает издание. Тем более что Су-57 имеет массу преимуществ.

Для наглядности авторы публикации свели основные параметры двух самолетов в единую таблицу. Оказалось, что отечественный истребитель превосходит американца по максимальной скорости – 2,6 тыс. км/ч против 1,93 тыс. км/ч, максимальной взлетной массе – 10 тыс. кг против 8,16 тыс. кг и боевой нагрузке – 35,48 тыс. кг против 31,75 тыс. кг. А по продолжительности полета Су-57 обставит F-35 более чем в два раза – 5,8 ч против 2,36 часа.

Кроме того, у каждого самолета есть свои козыри. Так, американский истребитель обладает возможностью вертикального взлета и посадки, он невидим для радаров и способен координировать другие самолеты в зоне противника. В противовес этому российская боевая машина имеет укороченный взлет и посадку и повышенную маневренность. Она способна переходить на сверхзвуковую скорость без форсажа.

Ранее о превосходстве Су-57 над F-35 писала даже американская пресса. По словам заокеанских аналитиков, российский самолет пятого поколения был создан с целью обеспечения превосходства над противником, угрожающим важным воздушным объектам. Именно поэтому принцип невидимости не был приоритетом для создателей Су-57. А в остальном "россиянин" на голову выше "американца".

Также сообщалось, что Су-57 может получить гиперзвуковое оружие на основе ракеты "Кинжал". В этом случае, убежден автор материала, российские самолеты окончательно обгонят по своим возможностям американские аналоги.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку турецкой армии российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В ответ на это Пентагон объявил о невозможности передачи турецким ВВС новейших истребителей F-35. Власти Турции призвали не смешивать эти два вопроса.