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Слишком хорош: американцы сравнили Су-35 и новейший Су-57

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Российский истребитель не уступает преемнику-невидимке

В США восторгаются возможностями Су-35С после операции в Сирии.

Боевые задачи истребителя на территории САР были малоинтенсивными, однако он отлично проявил себя, отмечает эксперт издания The National Interest. Более того, Су-35С, который американцы ранее назвали "ночным кошмаром", не уступает новейшему самолету Су-57, говорится в статье.

"Су-35С настолько хорош, что по производительности и универсальности не уступает своему преемнику Су-57",

утверждает автор статьи.

Предшественник истребителя-невидимки оснащен обновленной бортовой электроникой и "значительно расширенным набором вооружения". Речь идет о ракетах класса воздух-воздух Р-77 и противокорабельной разновидности ракет "Калибр".

Между тем Су-57 рассматривается российским Минобороны как долгосрочная инвестиция. В будущем истребитель станет основой ВКС, пишет издание.

Ранее эксперты сравнили российский Су-57 и американский F-35. Выводы были неутешительными: наш истребитель, по мнению специалистов из США, обставил конкурента по скорости, дальности полета и маневренности.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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