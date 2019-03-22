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Российский Су-57 обставил американцев по всем статьям

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Западные эксперты сравнили два истребителя пятого поколения и загрустили

Новейший отечественный многофункциональный истребитель по большинству характеристик оказался предпочтительнее аналогичного самолета американского производства. К такому выводу пришли эксперты портала The National Interest.

Конфигурация истребителей пятого поколения представляет собой компромисс между различными критериями эффективности, включая маневренность, вооружение, интегрированные радиолокационные технологии и скрытность, отмечает издание. Поэтому при создании подобных самолетов конструкторы отдают предпочтение одним параметрам в ущерб другим.

Сравнивая характеристики российского Су-57 и американского F-35, специалисты пришли к выводу, что отечественная боевая машина превосходит заокеанского конкурента по дальности полета, скорости и маневренности.

При этом американец лучше нашего по скрытности. Он разработан по концепции "обобщения информации", благодаря чему может создавать интегрированную динамичную картину поля боя и передавать ее другим подразделениям в режиме реального времени. F-35 также способен координировать действия других самолетов в воздушном пространстве предполагаемого противника.

Фото: pixabay.com

Хотя оба самолета подпадают под определение "многоцелевой истребитель пятого поколения", их все же предполагается использовать по-разному. Су-57 не предполагалось применять в качестве "мобильного нервного центра для эскадрилий, глубоко проникающих в зону действия противовоздушной обороны противника" или для интенсивных атак на наземные цели.

Основная задача Су-57 – создать исключительную платформу для завоевания превосходства в воздухе, угрожающую важным воздушным целям. Поэтому российский самолет не нуждается в повышенной скрытности и некоторых функциях F-35.

"Поскольку российская доктрина воздушного боя больше заинтересована в противодействии чужим самолетам-"невидимкам", чем в развертывании собственных, Су-57 обладает техническим потенциалом для наилучшего решения стратегических потребностей России",

– отмечается в материале.

Поэтому несмотря на определенные преимущества американского самолета российский истребитель пятого поколения в целом кажется более совершенным видом вооружения. "Нельзя отрицать, что российский истребитель пятого поколения может похвастаться впечатляющими характеристиками", – разочарованно констатируют авторы издания.

Су-57 – российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Этот самолет способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели. Первый серийный истребитель пятого поколения поступит в Воздушно-космические силы России уже в 2019 г., а второй – в 2020-м. О превосходстве Су-57 над американскими аналогами, F-22 и F-35, ранее заявляли и в ОКБ Сухого.

Андрей ФИЛАТОВ
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