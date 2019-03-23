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Отрабатывают удары: самолеты США пронеслись около Калининграда

Фото: www.globallookpress.com
Регион особенно интересует американских военных

Три самолета США B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие, покружили около границ Калининградской области с разницей в несколько часов. Об этом стало известно из данных западных мониторинговых авиационных ресурсов.

"Американцы" вылетели с базы Фэрфорд в Великобритании и через Нидерланды и Германию подошли воздушному пространству над Балтийским морем. Как отмечает агентство "Интерфакс", бомбардировщики находились примерно в 160-170 км от границы России. Там они сменили курс на шведский остров Готланд и отправились обратно на авиабазу.

За последнее время американские военные все чаще изучают границы Калининградской области на самолетах, которые могут быть оснащены ядерными крылатыми ракетами большой дальности и авиабомбами. Наблюдатели считают, что бомбардировщики проводят учения, как ударять по целям на территории региона РФ. 

Полина ИВАНОВА
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