Вокруг России покружили самолеты с ядерными бомбами

Американцы примеряются к авианалету на нашу страну

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил США совершили полеты вдоль российских границ. Соответствующие мониторинговые данные опубликовали западные авиационные ресурсы.



Самолеты, на днях переброшенные в Европу, осуществили полеты в районе российских территорий в Баренцевом море, в том числе у Мурманской области, вблизи Калининградской и Ленинградской областей в регионе Балтики, а также морских границ России на Черном море, передает "Интерфакс".

Компанию "европейским" B-52H составили стратегические бомбардировщики, расквартированные на авиабазе "Андерсен" на острове Гуам в Тихом океане. Они совершили полет вдоль побережья Камчатки.

В конце прошлой неделе руководство ВВС США распорядилось передислоцировать на американскую авиабазу Фэрфорд в Великобритании шесть бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы.

Часть самолетов сразу после трансатлантического перелета совершила подлеты к Калининградской области. История повторилась накануне: один из бомбардировщиков, совершив пролет в 150 км от морских границ Калининградской области, проследовал над Балтикой в воздушное пространство Эстонии, где в течение более полутора часов курсировал вблизи Ленинградской области. Самолеты разворачивались всякий раз, когда брали на прицел российские средства ПВО.

По мнению наблюдателей, B-52H фактически отрабатывают учебную задачу по нанесению удара по целям на российской территории на Балтике, в Ленинградской области, на черноморском побережье и на Дальнем Востоке.

Западная пресса писала, что Stratofortress будут принимать участие в учениях НАТО в Грузии, которые проходят с 18 по 29 марта. Однако официального подтверждения этой информации от Североатлантического альянса не поступало. Так что истинная цель присутствия американских "стратегов" на европейском континенте остается неясной.

Практически одновременно с переброской американских бомбардировщиков в Европу Министерство обороны РФ поставило на боевое дежурство несколько расчетов зенитных ракетных комплексов ПВО С-400 в Калининградской области. С появлением в Калининградской области расчетов С-400 наша страна получила гарантию, что любая провокация со стороны западных военных будет моментально пресечена.