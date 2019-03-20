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США приготовили ловушку для Су-57

www.globallookpress.com
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Летчики будут тренироваться на мишенях, имитирующих российский истребитель

Американские военно-воздушные силы заказали разработку летающих целей, которые близки по характеристикам к российскому истребителю Су-57 и китайским J-20 и FC-31 (также известный как J-31). Соответствующий запрос размещен на сайте госзаказов США.

В описании заявки говорится, что ведомство хочет "установить наличие источников, способных разработать, интегрировать, сконструировать, опробовать и произвести доступный комплект технических решений и снаряжения воздушных целей", которые могут "достоверно имитировать продвинутые самолеты противника для отработки конкретных тестовых сценариев", передает RT.

Руководство ВВС собирается провести анализ рынка и найти подрядчиков, обладающих необходимыми технологиями и средствами для реализации подобной программы. На разработку воздушных целей Штаты готовы потратить "менее $300 миллионов". Это уже не первая подобная заявка Пентагона.

В запросе говорится, что мишени должны быть дистанционно управляемыми, а также способными самостоятельно совершать посадку в случае, если они не были уничтожены. Также "псевдосамолеты" должны уметь восстанавливаться после контакта с соленой водой. Срок службы каждой мишени – не менее 10 полетов и не менее 30 часов полетного времени. Их скорость должны составлять до 0,95 Махов (около 1139 км/ч).

www.globallookpress.com

Летающие цели должны быть оснащены радиопередающими устройствами, средствами радиоэлектронной борьбы и расходными материалами, такими как дипольные и тепловые отражатели, точь-в-точь напоминающими те, что установлены на указанных самолетах. Мишени должны уметь воспроизводить технологические характеристики российского и китайских истребителей.

"Уничтожаемые мишени должны быть в состоянии выдавать соответствующие (J-20, Су-57 и т.д.) радио– и радиоэлектронные сигналы, поддерживая надлежащие ЭПР, ИК-сигнатуру или и то и другое для заданного тестового сценария",

– отмечается в документе.

Российские эксперты говорят о том, что подобный заказ – свидетельство того, что американцы напуганы новейшими отечественными разработками в области военной авиации. "Если они готовы платить деньги за то, чтобы создать цели, подходящие под параметры российских и китайских истребителей, а это само по себе является высокотехнологичным изделием, то это говорит о том, насколько они всерьез рассматривают их как угрозу своим ВВС", – отметил военный аналитик Владислав Шурыгин.

Су-57 – российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Этот самолет способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели. Первый серийный истребитель пятого поколения поступит в Воздушно-космические силы России уже в 2019 г., а второй – в 2020-м. В ОКБ Сухого ранее заявляли о превосходстве Су-57 над американскими аналогами F-22 и F-35.

Андрей ФИЛАТОВ
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