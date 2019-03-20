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Самолеты России и НАТО устроили гонки над Атлантикой

Фото: mil.ru
Инцидент в небе над Исландией мог развязать Третью мировую войну

Силы Североатлантического альянса, расквартированные на "острове вулканов", были подняты по тревоге в связи с приближением двух российских противолодочных самолетов Ту-142. Об этом заявил министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.

Самолеты ВКС России были замечены на восточной границе воздушного сектора страны. Им навстречу поднялись два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии, который в настоящий момент дислоцированы на исландском аэродроме Кефлавик, передает издание Morgunbladid.

Итальянские самолеты находятся на острове с 11 марта по 11 апреля в рамках программы НАТО по воздушной обороне стран альянса, у которых нет своих военно-воздушных сил. У Исландии нет своей военной авиации, поэтому охранять страну помогают другие страны военно-политического блока.

Фото: www.globallookpress.com

Итальянцы в ходе командировки занимаются идентификацией целей и подтверждением местоположения воздушных объектов. Именно они обнаружили на экране военного радара два Ту-142.

"Этот полет российских бомбардировщиков в очередной раз доказывает необходимость базирования сил воздушной обороны в Исландии. Самолеты были замечены силами ПВО, которые действовали строго по инструкции НАТО о распознавании воздушных объектов. Во время этого полета российских военных самолетов отсутствовала какая-либо угроза для воздушного трафика",

– заявил журналистам глава исландского дипломатического ведомства.

Тордарсон также отметил, что в последние годы присутствие российских вооруженных сил в Северной Атлантике заметно увеличилось. После 2014 г. силы НАТО все чаще замечают подлодки и военные самолеты РФ в районе Исландии.

Ту-142 – советский и российский дальний противолодочный турбовинтовой самолет, разработчиком которого является ОКБ Туполева. Эти самолеты применяются для дальней океанской разведки, поиска и слежения за объектами противника. В классификации НАТО они называются Bear F/J (в переводе с английского – "медведь").

Андрей ФИЛАТОВ
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