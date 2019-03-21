Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США готовят истребители к сражению против Су-57

Фото: AP/ТАСС
К старому F-15 прикрутили систему обнаружения самолетов-невидимок

Американская ударная авиация значительно уступает по своим параметрам российскому многофункциональному истребителю пятого поколения. Чтобы хоть немного сократить отставание, концерн Lockheed Martin разработал систему обнаружения истребителей с технологией "стелс". Она должна повысить шансы американского F-15C в воздушном бою против отечественного Су-57.

По общепризнанному мнению, F-15C Eagle – достаточно устаревшая модель. При этом он является одним из самых распространенных истребителей в Военно-воздушных силах США. В ближайшие годы (а то и десятилетия) американцы не смогут заменить "Орлов" более современными машинами, а потому им приходится их модернизировать, отмечает The National Interest.

Одним из способов повысить боевые качества старых истребителей станет система Legion. Установить ее планируют как на F-15C, так и на F-22. Эта система "видит" вражеские самолеты на длинноволновом инфракрасном спектре, который истребители пятого поколения не могут подавить.

"Оснащенный модулем Legion, F-15C сведет на нет любое преимущество скрытности Су-57. Как только "Орел" обнаружит Су-57, он сможет атаковать его на дальнем расстоянии ракетами Raytheon AMRAAM",

– говорится в материале военного обозревателя Дэйва Маджумдара.

Фото: pixabay.com

В то же время эксперты предупреждают, что боестолкновение с Су-57 для F-15C, скорее всего, станет последним даже при благоприятном развитии событий. Иными словами, ввязавшийся в бой американский летчик станет кем-то вроде камикадзе. Дело в том, что, если после атаки Су-57 "выживет" и схлестнется с американцем в ближнем бою, то он будет иметь огромное преимущество благодаря своей необычайной маневренности.

"F-15C обладает превосходной возможностью прицеливания в направлении "головы" самолета, такая же способность есть у Су-57, что, как показали учения, чаще всего приводит к взаимному уничтожению", – заключили авторы статьи.

Нейтрализация Су-57, судя по всему, стала для Пентагона одной из приоритетных задач. Накануне стало известно, что оборонное ведомство США разместило заказ на разработку воздушных целей, имитирующих российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31. Американские летчики будут искать способ, как противостоять им в воздушном сражении.

Су-57 – российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Этот самолет способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели. Первый серийный истребитель пятого поколения поступит в Воздушно-космические силы России уже в 2019 г., а второй – в 2020-м. В ОКБ Сухого ранее заявляли о превосходстве Су-57 над американскими аналогами, F-22 и F-35.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Как вошь на сковороде": Порошенко выдумал новые санкции перед выборами

Пострадали граждане и других иностранных государств

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей