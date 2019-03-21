США готовят истребители к сражению против Су-57

К старому F-15 прикрутили систему обнаружения самолетов-невидимок

Американская ударная авиация значительно уступает по своим параметрам российскому многофункциональному истребителю пятого поколения. Чтобы хоть немного сократить отставание, концерн Lockheed Martin разработал систему обнаружения истребителей с технологией "стелс". Она должна повысить шансы американского F-15C в воздушном бою против отечественного Су-57.



По общепризнанному мнению, F-15C Eagle – достаточно устаревшая модель. При этом он является одним из самых распространенных истребителей в Военно-воздушных силах США. В ближайшие годы (а то и десятилетия) американцы не смогут заменить "Орлов" более современными машинами, а потому им приходится их модернизировать, отмечает The National Interest.

Одним из способов повысить боевые качества старых истребителей станет система Legion. Установить ее планируют как на F-15C, так и на F-22. Эта система "видит" вражеские самолеты на длинноволновом инфракрасном спектре, который истребители пятого поколения не могут подавить.

"Оснащенный модулем Legion, F-15C сведет на нет любое преимущество скрытности Су-57. Как только "Орел" обнаружит Су-57, он сможет атаковать его на дальнем расстоянии ракетами Raytheon AMRAAM",

– говорится в материале военного обозревателя Дэйва Маджумдара.

В то же время эксперты предупреждают, что боестолкновение с Су-57 для F-15C, скорее всего, станет последним даже при благоприятном развитии событий. Иными словами, ввязавшийся в бой американский летчик станет кем-то вроде камикадзе. Дело в том, что, если после атаки Су-57 "выживет" и схлестнется с американцем в ближнем бою, то он будет иметь огромное преимущество благодаря своей необычайной маневренности.

"F-15C обладает превосходной возможностью прицеливания в направлении "головы" самолета, такая же способность есть у Су-57, что, как показали учения, чаще всего приводит к взаимному уничтожению", – заключили авторы статьи.

Нейтрализация Су-57, судя по всему, стала для Пентагона одной из приоритетных задач. Накануне стало известно, что оборонное ведомство США разместило заказ на разработку воздушных целей, имитирующих российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31. Американские летчики будут искать способ, как противостоять им в воздушном сражении.

Су-57 – российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Этот самолет способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели. Первый серийный истребитель пятого поколения поступит в Воздушно-космические силы России уже в 2019 г., а второй – в 2020-м. В ОКБ Сухого ранее заявляли о превосходстве Су-57 над американскими аналогами, F-22 и F-35.