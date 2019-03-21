Су-27 прогнали бомбардировщик США от границ России

Заокеанский "гость" совершал опасные маневры – пришлось поставить его на место

Российские истребители сопроводили американский стратегический бомбардировщик B-52H в небе над Балтийским морем. Короткую видеозапись воздушного инцидента опубликовало Министерство обороны РФ.



Ролик размещен на канале YouТube ведомства. В описании под видео говорится, что сначала средства контроля воздушного пространства обнаружили американский самолет на значительном удалении от российской границы. Для его сопровождения в воздух поднялись два Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

Бдительные российские летчики сопроводили "заблудившийся" самолет ВВС США на безопасное расстояние. После того как он изменил траекторию полета в сторону от нашей границы, Су-27 вернулись на аэродром.

В последнее время активность иностранных военных самолетов и беспилотников у рубежей России значительно увеличилась. В понедельник, 18 марта, B-52H, совершив пролет в 150 км от морских границ Калининградской области, проследовал над Балтикой в воздушное пространство Эстонии, где в течение более полутора часов курсировал вблизи Ленинградской области.

Днем позже стратегические бомбардировщики осуществили полеты в районе российских территорий в Баренцевом море, в том числе у Мурманской области, вблизи Калининградской и Ленинградской областей в регионе Балтики, а также морских границ России на Черном море и у побережья Камчатки.

В конце прошлой недели руководство ВВС США распорядилось передислоцировать на американскую авиабазу "Фэрфорд" в Великобритании шесть бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы.





Западная пресса писала, что Stratofortress будут принимать участие в учениях НАТО в Грузии, которые проходят с 18 по 29 марта. Однако официального подтверждения этой информации от Североатлантического альянса не поступало. По мнению наблюдателей, B-52H фактически отрабатывают учебную задачу по нанесению удара по целям на российской территории.

Опасные маневры американских авиаторов не остались незамеченными руководством наших вооруженных сил. Отсутствие должной реакции связано с тем, что Москва "проверяет наглость" противника, предположил заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

"Боинг B-52H Stratofortress" – стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.